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30.11.2018 17:10
Рубрика: Культура

Джаз и классика: лучшие концерты недели

Скрипач Пинхас Цукерман даст в Москве два концерта
Текст: Илья Чекинев
На следующей неделе дважды грэмминосец поставит москвичам трудную дилемму, тандем дирижера и скрипача закрутит волнующую интригу, ударник джаз-рокового труда повергнет в шок, а символы многоголосия будут петь одно слово семь минут.
Пинхас Цукерман. Фото: Предоставлено Московской государственной академической филармонией Пинхас Цукерман. Фото: Предоставлено Московской государственной академической филармонией
Пинхас Цукерман. Фото: Предоставлено Московской государственной академической филармонией

Кто играет: Госоркестр России (дирижеры Пинхас Цукерман, Александр Сладковский, Василий Петренко), солисты Пинхас Цукерман и Аманда Форсайт.

Что играет: Л. ван Бетховен - Концерт для скрипки с оркестром, И. Брамс - Симфония №4, И. Брамс - Концерт для скрипки и виолончели с оркестром,  Л. ван Бетховен - Симфония № 5.

Почему идти: "Есть люди, которые не стареют... Пинхас Цукерман предстает перед нами как вечно молодой виртуоз: у него заразительная музыкальность и безупречная техника", - писала об этом скрипаче Los Angeles Times. Уже несколько десятилетий Цукерман остается знаковой фигурой в мире классического искусства, его авторитет непререкаем, силы неисчерпаемы и аншлаги на его выступлениях неминуемы. Дважды грэмминосец даст в Москве два концерта с разными участниками и программами. Выбрать из них один крайне затруднительно; на какой удастся достать билет (если удастся), на тот и идите.

Где, когда, сколько: Большой зал консерватории; 6 декабря; 1 000 - 7 500 руб.; Концертный зал им. Чайковского; 8 декабря; 1 200 - 5 000 руб.

Туган Сохиев. Фото предоставлено Московской государственной академической филармонией

Кто играет: Симфонический оркестр Большого театра России под управлением Тугана Сохиева, солист Вадим Репин.

Что играет: С. Прокофьев - Концерт № 2 для скрипки с оркестром, Д. Шостакович - Симфония № 8.

Почему идти: Нынешний музыкальный руководитель Большого театра Туган Сохиев запомнился московским меломанам еще по гастролям оркестра Капитолия Тулузы, который он возглавлял до прихода в ГАБТ. С тех пор каждый концерт с Сохиевым за дирижерским пультом - интрига. А его тандем с Вадимом Репиным, лучшим сегодня скрипачом в России, - тем более.

Где, когда, сколько: Концертный зал им. Чайковского; 6 декабря; 1 000 - 5 000 руб.

Билли Кобэм. Фото предоставлено Московским международным Домом музыки

Кто играет: Билли Кобэм и Crosswinds Project.

Что играет: Джаз-рок, фьюжн.

Почему идти: Билли Кобэм - главный ударник джаз-рокового труда, соратник Майлза Дэвиса, Джона Маклафлина и иже с ними. Многие признавались, что, впервые услышав игру Кобэма, ощутили настоящий шок - как если бы в комнату залетела шаровая молния. Не это ли лучший комплимент для барабанщика?

Где, когда, сколько: Московский международный дом музыки; 8 декабря; 1 100 - 4 000 руб.

Патриарший хор Кафедрального собора Святой Троицы в Тбилиси. Фото предоставлено МКЗ "Зарядье"

Кто играет: Патриарший хор Кафедрального собора Св. Троицы в Тбилиси. Специальный гость Георгий Цагарели.

Что играет: Грузинские церковные песнопения, народные песни, духовная музыка современных композиторов.

Почему идти: Хор тбилисского собора Святой Троицы - один из главных символов современного грузинского многоголосия. Синтез академического и народного пения при том вокальном искусстве, которым владеет эти 60 грузин, просто потрясает. В репертуаре хора есть произведение "Ухиня" ("Даруй радость" по-грузински), текст состоит всего из одного слова, однако поют его семь минут. Концерт Патриаршего хора длится два часа, но радость будет подарена навсегда.

Где, когда, сколько: КЗ "Зарядье"; 7 декабря; 2 500 - 10 000 руб.

Российский национальный оркестр. Фото предоставлено Фондом Плетнева

Кто играет: Российский национальный оркестр под управлением Михаила Плетнева, солисты Клара-Джуми Кан, Александр Князев.

Что играет: И. Брамс - Концерт для скрипки и виолончели с оркестром, Симфония № 3.

Почему идти: Играть один и тот же концерт Брамса на следующий же день после дуэта Пинхаса Цукермана с Амандой Форсайт - это, конечно, вызов. Но Клара-Джуми Кан и Александр Князев тоже, как говорится, не лыком шиты: первая стала жемчужиной XV конкурса им. П.И. Чайковского, второй по части харизмы даст фору любому из коллег-виолончелистов. К тому же на стороне солистов выступает РНО, вошедший по версии авторитетнейшего журнала Gramophone в 20-ку лучших оркестров мира.

Где, когда, сколько: Концертный зал им. Чайковского; 9 декабря; 1 800 - 7 000 руб.

"Безумные танцы". Фото предоставлено продюсерской компанией tMotion

Кто играет: Симфонический оркестр Москвы "Русская филармония" (дирижер Фабио Мастранджело), солисты Белинда Дэвидс, Дарья Зыкова и Марио Пьетродарки, а также участники проекта "Танцы со звездами" и артисты театра "Варьете".

Что играет: Музыкальное шоу "Безумные танцы".

Почему идти: "Безумные танцы" - самый зажигательный из всех проектов оркестра "Русская филармония". Вы не услышите в нем ни техно, ни хип-хопа, ни рок-н-ролла, но ноги сами пустятся в пляс, а ладони устанут от аплодисментов. Жгучий "Чардаш" Монти, пьянящее "Либертанго" Пьяццоллы, безудержный "Танец с саблями" Хачатуряна, завораживающее "Болеро" Равеля и дикие "Половецкие пляски" Бородина - "классическая" дискотека в Кремлевском дворце приглашает всех желающих на танцпол.

Где, когда, сколько: Государственный Кремлевский Дворец; 8 декабря; 500 - 7 500 руб.

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