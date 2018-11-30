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30.11.2018 03:49
Рубрика: В мире

Слабовидящий американец обвинил Playboy в нарушении его прав

Слабовидящий американец Дональд Никсон подал в суд на компанию Playboy из-за того, что та нарушила законодательство США об инвалидах.

Издатели Playboy хотят отказаться от печатной версии журнала

Посетив два интернет-ресурса издания, мужчина не смог в полном объеме воспользоваться предоставляемыми "возможностями, продуктами и услугами". Теперь Никсон намерен через суд заставить компанию сделать сайты доступными для слепых и слабовидящих людей, а также выплатить ему компенсацию, размер которой СМИ не сообщают.

РИА Новости напоминает, что журнал Playboy - это не только эротика для мужчин. Это еще статьи о моде, спорте, публичных персонах и политиках.

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