СМИ: "Мерседес" и грибы Ким Чен Ына проверят на нарушение санкций ООН

Бронированный "Мерседес" Ким Чен Ына, на котором в ходе саммита в Пхеньяне в сентябре вместе ехали лидеры Южной и Северной Кореи, может оказаться нарушившим санкции ООН. То же самое касается грибов, которые Ким Чен Ын подарил президенту Юга Мун Чжэ Ину, и факта посещения Муном художественной студии "Мансудэ" в Пхеньяне. Соответствующее расследование проводится Специальным комитетом по санкциям в отношении КНДР, который действует при ООН. Об этом со ссылкой на свои источники сообщила радиостанция "Свободная Азия".

По информации радиостанции, именно она в свое время подняла вопрос о том, что, возможно, во время визита президента Юга Мун Чжэ Ина в Пхеньян, были выявлены факты нарушения санкций ООН. В организации заверили, что они ведут соответствующее расследование.

В первую очередь вызвал вопрос личный пуленепробиваемый лимузин Ким Чен Ына "Мерседес" S-600, на котором Ким и Мун ехали из аэропорта в Пхеньян и из которого они махали приветствовавшим их гражданам КНДР. По словам экспертов, данная машина произведена после 2008 года, когда ООН запретила поставки в Северную Корею "предметов роскоши", в число которых входят и дорогие автомобили. Ранее в поставках дорогих авто в КНДР США обвинили китайскую компанию Seajet International и ее владельца гражданина КНР Ма Юнона. Таким образом может оказаться, что Мун Чжэ Ин катался во время своего визита в КНДР 18-20 сентября на "запрещенной" машине.

Впрочем, не только это вызвало вопросы. По словам источников радиостанции, есть еще как минимум два эпизода визита, которые могли нарушить санкции. Речь идет о двух тоннах северокорейских грибов "сони посот", которые лидер КНДР подарил Мун Чжэ Ину. Эти грибы, которые корейцы считают очень полезными для здоровья, южнокорейский президент распорядился раздать самым пожилым представителям семей, разделенных межкорейской границей.

Еще одно потенциальное нарушение - посещение Мун Чжэ Ином художественной студии "Мансудэ" в Пхеньяне. Продукция этой студии, среди которой картины, изделия из фарфора, вышивка, памятники и многое другое, тоже входят в число товаров, которые запрещено покупать странам-членам ООН у Северной Кореи. Сама студия также в списке попавших под санкции организаций, а потому к Мун Чжэ Ину могут возникнуть вопросы у экспертов ООН.