Соглашение о взаимном признании виз между РБ и РФ готово к подписанию

Высокую степень готовности к подписанию соглашения о взаимном признании виз между Беларусью и Россией подтвердил 30 ноября заместитель министра внутренних дел РБ Николай Мельченко, информирует БЕЛТА. Это заявление он сделал в Беловежской пуще после заседания межгосударственной межведомственной рабочей группы. Все технические моменты устранены, добавил белорусский чиновник.

Первый заместитель министра внутренних дел России Александр Горовой напомнил, в свою очередь, что работа над проектом документа длилась полтора года. "Сегодня поставлена точка в вопросе согласования соглашения. Надеемся, что в декабре текущего года главы правительств наших государств его подпишут", - сказал он.

Взаимное признание виз будет способствовать росту привлекательности двух стран, снимет определенные барьеры, считают участники заседания в Беловежской пуще. С подписанием документа будут созданы правовые условия для того, чтобы граждане третьих стран в Союзном государстве перемещались по одной визе, которую они получат в Беларуси или России. Для обеспечения внутренней безопасности стороны договорились об электронном информационном взаимодействии между правоохранительными структурами.

"Это облегчит процедуру контроля за режимом пребывания граждан иностранных государств, унифицирует списки граждан, в отношении которых принято решение о запрете въезда в ту или иную страну Союзного государства или, наоборот, выезда", - добавил Александр Горовой.

Участники заседания обсудили также практику реализации международных и межведомственных договоров, вопросы взаимодействия компетентных органов по обеспечению въезда-выезда участников и иностранных туристов во время II Европейских игр, другие актуальные темы.

Следующее заседание межгосударственной межведомственной рабочей группы состоится в первом полугодии 2019 года на территории России, уточняет агентство.