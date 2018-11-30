Солиста Большого театра не пустили на Украину

Солиста Большого театра Андрея Меркурьева не пустили на Украину. Заслуженный артист РФ летел в Одессу на поставленный им балет "Крик" по роману Александра Зиновьева. Об этом сообщила вдова писателя Ольга Зиновьева.

"Он прилетел вчера в Одессу, - рассказала Зиновьева РИА Новости. - На пограничном контроле у него проверили паспорт и не пустили в страну".

Собеседница агентства отметила, что не знает причины отказа. По ее словам, Меркурьев постоянно ездил в Одессу на балет "Крик". Премьера состоялась еще в 2014 году.