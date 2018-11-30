Соседями Путина на заседании G20 стали саудовский принц и глава Южной Кореи

Президент РФ Владимир Путин наряду с другими лидерами стран "двадцатки" принял участие в церемонии официального фотографирования в рамках саммита G20. Затем лидеры заняли места в за столом в зале для заседаний.

В церемонии фотографирования принимали участие также руководители международных организаций и приглашенных глав государств. Лидеры вышли на специально подготовленный подиум и заняли свои места, а затем прошли за круглый стол.

Путин по-дружески тепло поприветствовал своего соседа - наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бен Салмана. Пока остальные гости рассаживались, они продолжали оживленно беседовать. Также до того как зайти в зал, Путин смог кратко пообщаться с итальянским премьер-министром Джузеппе Конте.

Соседом президента РФ во время первого рабочего заседания саммита "двадцатки" также стал глава Южной Кореи Мун Чжэ Ин. Такую рассадку подготовили организаторы саммита.

Заседание началось с выступления "хозяина" саммита - президента Аргентины Маурисио Макри. Ранее президент РФ принял участие во встрече БРИКС "на полях" саммита.