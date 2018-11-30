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Соседями Путина на заседании G20 стали саудовский принц и глава Южной Кореи 18:49
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30.11.2018 18:49
Рубрика: Власть

Соседями Путина на заседании G20 стали саудовский принц и глава Южной Кореи

Текст: Татьяна Замахина (Буэнос-Айрес)

Президент РФ Владимир Путин наряду с другими лидерами стран "двадцатки" принял участие в церемонии официального фотографирования в рамках саммита G20. Затем лидеры заняли места в за столом в зале для заседаний.

Фото: Константин Завражин/РГ
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В церемонии фотографирования принимали участие также руководители международных организаций и приглашенных глав государств. Лидеры вышли на специально подготовленный подиум и заняли свои места, а затем прошли за круглый стол.

Путин по-дружески тепло поприветствовал своего соседа - наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бен Салмана. Пока остальные гости рассаживались, они продолжали оживленно беседовать. Также до того как зайти в зал, Путин смог кратко пообщаться с итальянским премьер-министром Джузеппе Конте.

Фото: Наталья Селиверстова/ РИА Новости
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Соседом президента РФ во время первого рабочего заседания саммита "двадцатки" также стал глава Южной Кореи Мун Чжэ Ин. Такую рассадку подготовили организаторы саммита.

Заседание началось с выступления "хозяина" саммита - президента Аргентины Маурисио Макри. Ранее президент РФ принял участие во встрече БРИКС "на полях" саммита.

Власть Работа власти Внешняя политика Президент Саммит G20 в Аргентине
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