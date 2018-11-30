Совфед: Все, на чем держится экономика Украины, связано с Россией

Граждане Украины окажутся в проигрыше, если киевские власти реализуют свое намерение в одностороннем порядке расторгнуть еще порядка 40 договоров с Россией, считает первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

Таким образом он прокомментировал РИА Новости слова министра иностранных дел Украины Павла Климкина о том, что Киев намерен в одностороннем порядке расторгнуть около 40 договоров с Россией. Министр напомнил, что за последнее время уже перестали действовать 48 двусторонних российско-украинских документов.

"Все, на чем еще держится экономика Украины, связано с Россией, - сказал Джабаров агентству. - Ведь прядка двух миллионов украинцев зарабатывают в России и отправляют деньги домой, на Украину".

Для России же ущерб будет незначительный. "Нам ни холодно, ни жарко от решения Киева и нового витка антироссийского ража", - отметил сенатор.

При этом он выразил уверенность в том, что после смены руководства в Киеве российско-украинское сотрудничество и договорная база будут восстанавливаться.