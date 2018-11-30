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Создатели "Битвы экстрасенсов" ответили на обвинение в продажности

ТВ и сериалы
    30.11.2018, 16:55
Текст:   Олег Усков
Фото: instagram.com/bitva_extrasensov_tnt Фото: instagram.com/bitva_extrasensov_tnt
Фото: instagram.com/bitva_extrasensov_tnt

Ранее прозвучавшее на этой неделе мнение одного из бывших участников популярного шоу "Битва экстрасенсов" о том, что место в финале программы легко можно купить, - это все наглая ложь от зависти и бессилия.

В чем РИА Новости убеждает продюсер проекта Мария Шайкевич.

Напомним. Накануне было озвучено, что по крайней мере в четвертом сезоне "Битвы" попасть в финальную тройку программы стоило 450 тысяч рублей. Кроме того, экс-участник, не назвавший себя, заявил, что настоящих экстрасенсов на проекте давно уже нет и в помине. Что подтвердил Михаил Виноградов, психиатр-криминалист и бывший эксперт "Битвы", уверяя: "Примерно с десятого или двенадцатого сезона их количество (экстрасенсов на программе - "РГ-Кинократия") свелось к нулю".

Фото: instagram.com/buzova86
Много фото: названа самая стильная россиянка

"Битва экстрасенсов" вот уже много лет является не только одним из рейтинговых шоу на российском телевидении, но и главным событием в мире эзотерики", - настаивает Шайкевич. Сообщивший, что "попасть в проект мечтают тысячи экстрасенсов, но большинство не выдерживает жесточайшего отбора". И вот именно такие "обиженные маги", забракованные на подступах, теперь "выдумывают небылицы про то, что для того, чтобы попасть в "Битву", якобы нужно заплатить".

"Купить участие в нашем шоу, в финале или победу в нем - невозможно", - заверила продюсер. Посоветовав экстрасенсам, желающим к ним попасть, "не копить деньги, а развивать свои способности".

"Битва экстрасенсов" - российская адаптация британского шоу Britain’s Psychic Challenge. Программа выходит на канале ТНТ с 2007 года. В прошлом году шоу получило антипремию от министерства образования и науки - за популяризацию лженауки.

С первого по седьмой сезон ведущим "Битвы" был актер Михаил Пореченков, которого далее сменил Марат Башаров.

Плюс стоит настоятельно отметить - для придания большей вескости, что в передаче принимал участие экстравагантный артист, художник, лектор и актер Сергей "Пахом" Пахомов, звезда, среди прочего, художественного фильма "Зеленый слоник".

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