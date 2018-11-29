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Бывший участник "Битвы экстрасенсов" раскрыл скандальный секрет шоу

ТВ и сериалы
    29.11.2018, 12:26
Текст:   Олег Усков
Фото: youtube.com/ 33x3sketch Фото: youtube.com/ 33x3sketch
Фото: youtube.com/ 33x3sketch

Вокруг популярного "мистического" телешоу "Битва экстрасенсов" - очередной скандал: один из бывших участников передачи озвучил сумму, за которую можно попасть в финальную тройку программы.

По словам экс-участника, имя которого, по его просьбе, не названо, такая "услуга" стоила раньше 450 тысяч рублей.

"На этапе кастинга и сразу после подписания соглашения о нераспространении информации мне предложили купить участие и ведение по проекту", - сообщил мужчина в беседе с каналом 360. Уточняя, что это произошло в четвертом сезоне шоу.

"Полмиллиона - и ты в финале еще на этапе кастинга", - поделился экс-участник. Предположив, что теперь, с учетом инфляции, так сказать, сумма вполне могла вырасти.

Далее мужчина раскрыл технологию: редакторы передачи перед отборочным испытанием сообщают участникам всю необходимую информацию, "которую заранее добывают продюсеры".

Собеседник канала признался, что не знает, были ли на шоу за все время его существования настоящие экстрасенсы, но в одном уверен точно - "там действительно много тех, кто не имеет с экстрасенсорикой ничего общего".

Фото: youtube.com/ Salt
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Также мужчина разъяснил, зачем все это нужно: "засветиться" в программе - это гарантированный успех и хороший доход в перспективе. 

Как прокомментировал заявление экс-участника Михаил Виноградов, психиатр-криминалист и бывший эксперт "Битвы экстрасенсов", в шоу и в самом деле появлялись люди с паранормальными способностями, "но с каждым годом их становится все меньше". А "примерно с десятого или двенадцатого сезона их количество свелось к нулю".

По информации Виноградова, руководители программы хотели закрыть проект, но канал запретил.

"Битва экстрасенсов" - российская адаптация британского шоу Britain’s Psychic Challenge, выходит на ТНТ с февраля 2007 года. В прошлом году программа получила антипремию от министерства образования и науки за популяризацию лженауки.

С первого по седьмой сезон ведущим "Битвы" был актер Михаил Пореченков, которого сменил Марат Башаров. В передаче принимал участие экстравагантный художник Пахом.

Ранее сообщалось, что участник "Битвы" назвал заказчика убийства Мэрилин Монро.

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