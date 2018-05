Что смотреть на Beat Film Festival: Пахом, Рейган и горы

В Москве стартовал очередной международный фестиваль документального кино о новой культуре Beat Film Festival, который продлится до 10 июня. Редакция проекта "Кинократия" отобрала на свой вкус самые интересные фильмы смотра.

В этом выпуске - "Шоу Рейгана", паломничество Сергея Пахомова и красивые виды гор в сопровождении голоса Уиллема Дефо.

"Шоу Рейгана" / The Reagan Show

Рональда Рейгана спросили: "Помогли ли вам актерские навыки в президентстве?", он на это ответил следующее: "Не будь я актером, не знаю даже, как бы я со всем этим справился". Все восемь лет его на посту фиксировались на камеру разве что с перерывами на сон. И получилось в итоге настоящее кино, скомпилированное из фрагментов интервью, телевизионных репортажей, втихомолку снятых закулисных диалогов и тому подобного материала, главную роль в котором он убедительно исполнил.

Трогательная любовная линия, разнообразные, неожиданные (в известной степени) неприятности вроде Ирангейта, когда вдруг выяснилось, что США продавали Ирану оружие, а Рейган ничего-ничего не знал (см. "Сделано в Америке"), ну и основной сюжет. Закрученный вокруг соглашения о ядерном разоружении, где антагонист - Михаил Горбачев. Своеобразный такой антагонист получился, но шутка ли: американская пресса болела за генсека СССР больше, чем за своего лидера.

Тут-то лицедейский талант (или мастерство лицемерия, кому как больше нравится) Рейгана и расталдыкнулся. Вот он широко и тепло улыбается своему советскому товарищу, чуть ли не лобызает его по-брежневски, повторяет, как попугай, любимую русскую поговорку (смысл которой тот, очевидно, так до конца и не усвоил): doveryai no proveryai. Пытается выговорить словосочетание "чистое небо". А после записи дружеского обращения уже абсолютно искренне и с удовольствием произносит: "Take that, Mr. Gorbachyov".

Такая вот забавная "холодная война", по-ковбойски лихая и с чисто голливудским предсказуемым хэппи-эндом (для американцев, конечно): ДРСМД подписан, Рональд Рейган - народный герой и молодец. А про Горбачева вы и так все знаете.

"50"

Сергей "Пахом" Пахомов, актер, экстрасенс и культурный деятель, скажем так, широкого профиля, отметил 50-летний юбилей, совершив паломничество от начала до конца Тверской улицы и обратно 50 раз. Этому фильм примерно наполовину и посвящен. Пахомов с посохом шагает по тротуару, с удовольствием общаясь с прохожими, которые часто его узнают и подбегают сфотографироваться. Иного, правда может приложить - и крепким словом, и не менее крепким посохом.

Другую половину занимает интервью Пахома с его матерью, в котором она рассказывает истории о себе и о сыне. Вставлено оно туда откровенно для того, чтобы растянуть хронометраж хотя бы до часа с копейками, но атмосферу жизни как веселого (иногда грустного) карнавала поддерживает.

Информативной ни вторую, ни первую часть не назовешь, то есть ответа на вопрос "кто такой Сергей Пахомов?" вы не получите. Хотя один из аспектов его деятельности представлен: интервью и паломничество смонтированы вразнобой и перемежаются музыкальными интерлюдиями, предоставленными богатой видеографией героя.

Любая попытка объяснить феномен этого человека, талантливо изображающего юродивого, чей день рождения по неслучайному совпадению пересекся с Днем Народного единства, превратилась бы в скучную деконструкцию мифа - а кому оно надо? Поэтому лучше смотреть "50", если вы знаете, кто такой Сергей Пахомов. С другой стороны, если не знаете, то это будет особенно необычным опытом.

"Горы" / Mountain

Замечательный актер Уиллем Дефо вкрадчивым голосом рассказывает про горы. Вот, мол, какие классные они. Стоят величаво, укрывшись снегами. Горы. Люди по ним странные карабкаются зачем-то. Некоторые - зачем-то с них сигают на лыжах или с парашютом. Такие странные люди. И такие классные горы. Горы.

Поток восторженных банальностей, несколько раздражающих, сопровождает воистину завораживающие кадры. Ради них и стоит увидеть этот фильм. Немного черно-белой хроники, пролеты вокруг вершин, скачущие, парящие и лезущие вверх экстремалы. Магически притягательное зрелище, медитативное - когда нагромождения камней гордо позируют перед камерой, и заставляющее сердце биться чаще - когда на многокилометровой высоте по этим нагромождениям прыгают об(т)мороженные любители острых ощущений.