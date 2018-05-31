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Что смотреть на Beat Film Festival: Пахом, Рейган и горы

В фокусе 31.05.2018, 19:30 | Текст: Алексей Литовченко , Дмитрий Сосновский
Фото: Beat Film Festival
Фото: Beat Film Festival

В Москве стартовал очередной международный фестиваль документального кино о новой культуре Beat Film Festival, который продлится до 10 июня. Редакция проекта "Кинократия" отобрала на свой вкус самые интересные фильмы смотра.

В этом выпуске - "Шоу Рейгана", паломничество Сергея Пахомова и красивые виды гор в сопровождении голоса Уиллема Дефо.

"Шоу Рейгана" / The Reagan Show

Рональда Рейгана спросили: "Помогли ли вам актерские навыки в президентстве?", он на это ответил следующее: "Не будь я актером, не знаю даже, как бы я со всем этим справился". Все восемь лет его на посту фиксировались на камеру разве что с перерывами на сон. И получилось в итоге настоящее кино, скомпилированное из фрагментов интервью, телевизионных репортажей, втихомолку снятых закулисных диалогов и тому подобного материала, главную роль в котором он убедительно исполнил.

Фото: kinopoisk.ru
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Трогательная любовная линия, разнообразные, неожиданные (в известной степени) неприятности вроде Ирангейта, когда вдруг выяснилось, что США продавали Ирану оружие, а Рейган ничего-ничего не знал (см. "Сделано в Америке"), ну и основной сюжет. Закрученный вокруг соглашения о ядерном разоружении, где антагонист - Михаил Горбачев. Своеобразный такой антагонист получился, но шутка ли: американская пресса болела за генсека СССР больше, чем за своего лидера.

Тут-то лицедейский талант (или мастерство лицемерия, кому как больше нравится) Рейгана и расталдыкнулся. Вот он широко и тепло улыбается своему советскому товарищу, чуть ли не лобызает его по-брежневски, повторяет, как попугай, любимую русскую поговорку (смысл которой тот, очевидно, так до конца и не усвоил): doveryai no proveryai. Пытается выговорить словосочетание "чистое небо". А после записи дружеского обращения уже абсолютно искренне и с удовольствием произносит: "Take that, Mr. Gorbachyov".

Такая вот забавная "холодная война", по-ковбойски лихая и с чисто голливудским предсказуемым хэппи-эндом (для американцев, конечно): ДРСМД подписан, Рональд Рейган - народный герой и молодец. А про Горбачева вы и так все знаете.

"50"

Сергей "Пахом" Пахомов, актер, экстрасенс и культурный деятель, скажем так, широкого профиля, отметил 50-летний юбилей, совершив паломничество от начала до конца Тверской улицы и обратно 50 раз. Этому фильм примерно наполовину и посвящен. Пахомов с посохом шагает по тротуару, с удовольствием общаясь с прохожими, которые часто его узнают и подбегают сфотографироваться. Иного, правда может приложить - и крепким словом, и не менее крепким посохом.

Другую половину занимает интервью Пахома с его матерью, в котором она рассказывает истории о себе и о сыне. Вставлено оно туда откровенно для того, чтобы растянуть хронометраж хотя бы до часа с копейками, но атмосферу жизни как веселого (иногда грустного) карнавала поддерживает.

Фото: Предоставлено группой компаний Viasat
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Информативной ни вторую, ни первую часть не назовешь, то есть ответа на вопрос "кто такой Сергей Пахомов?" вы не получите. Хотя один из аспектов его деятельности представлен: интервью и паломничество смонтированы вразнобой и перемежаются музыкальными интерлюдиями, предоставленными богатой видеографией героя.

Любая попытка объяснить феномен этого человека, талантливо изображающего юродивого, чей день рождения по неслучайному совпадению пересекся с Днем Народного единства, превратилась бы в скучную деконструкцию мифа - а кому оно надо? Поэтому лучше смотреть "50", если вы знаете, кто такой Сергей Пахомов. С другой стороны, если не знаете, то это будет особенно необычным опытом.

"Горы" / Mountain

Замечательный актер Уиллем Дефо вкрадчивым голосом рассказывает про горы. Вот, мол, какие классные они. Стоят величаво, укрывшись снегами. Горы. Люди по ним странные карабкаются зачем-то. Некоторые - зачем-то с них сигают на лыжах или с парашютом. Такие странные люди. И такие классные горы. Горы.

Поток восторженных банальностей, несколько раздражающих, сопровождает воистину завораживающие кадры. Ради них и стоит увидеть этот фильм. Немного черно-белой хроники, пролеты вокруг вершин, скачущие, парящие и лезущие вверх экстремалы. Магически притягательное зрелище, медитативное - когда нагромождения камней гордо позируют перед камерой, и заставляющее сердце биться чаще - когда на многокилометровой высоте по этим нагромождениям прыгают об(т)мороженные любители острых ощущений.

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