США, Мексика и Канада заменили NAFTA новым соглашением

Главы США, Мексики и Канады подписали новое торговое соглашение, которое получило название USMCA (The United States - Mexico - Canada Agreement) и стало заменой предыдущему, о Североамериканской зоне свободной торговли - NAFTA.

Об этом сообщает агентство Associated Press. Известно, что новый договор был подписан на полях G20 в Аргентине и будет ратифицирован позднее парламентами трех государств. При этом, для американской стороны это может оказаться непросто, так как в Палате представителей США сейчас большинство мест отдано демократам.

Ранее Трамп заявлял, что новое соглашение "изменит торговый ландшафт навсегда".

Саммит стран "большой двадцатки" стартует в пятницу в Буэнос-Айресе. Кроме участия в заседании, президент России Владимир Путин проведет ряд встреч с мировыми лидерами. По завершении мероприятий в рамках саммита G20 в субботу начнется официальный визит Путина в Аргентину.