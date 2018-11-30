Стал известен доход трех богатейших министров Трампа

Суммарный доход трех богатейших членов правительства кабинета американского лидера Дональда Трампа в 2017 году приблизился к 150 миллионам долларов.

"Министр образования Бетси ДеВос и ее муж получили не менее 59,4 миллиона долларов в 2017 году, министр финансов Стивен Мнучин сообщил о доходах свыше 41,6 миллиона долларов, а доходы министра торговли Уилбур Росс насчитывают в предыдущем году 47 миллионов долларов", - говорится в статье газеты Politico, ссылающейся на декларации, представленные каждым из министров в своих ведомствах.

Отмечается, что американские чиновники обязаны были предоставить свои налоговые декларации за 2017 год до 15 мая 2018 года, большинство из которых было опубликовано Управлением служебной этики в государственных органах. Однако документы приведенных выше политиков были получены в распоряжение Politico лишь на этой недели после соответствующего запроса.