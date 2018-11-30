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Сын Игоря Талькова рассказал о своем задержании полицией

Музыка
    30.11.2018, 15:05
Текст:   Олег Усков
Фото: Виталий Белоусов/ РИА Новости Фото: Виталий Белоусов/ РИА Новости
Фото: Виталий Белоусов/ РИА Новости

Российский музыкант Игорь Тальков-младший, как сообщалось ранее, задержанный столичной полицией за пьяное вождение, рассказал, почему отказался проходить медицинское освидетельствование.

Как пояснил певец, сегодняшнее утро было "не совсем доброе". По словам 37-летнего музыканта, он проснулся и, пока собирался на студию, узнал, "что там весь интернет кишит всякой фигней".

Как заверил Тальков-младший, все, кто его знает, в курсе, что с 2014 года исполнитель не употребляет спиртного. Тем не менее его постоянно пытаются в чем-то таком уличить.

Фото: youtube.com/ 33x3sketch
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"Меня действительно тормознули и я отказался ехать сдавать кровь. Принципиально отказался, потому что ко мне постоянно докапываются сотрудники, постоянно меня обыскивают везде, постоянно меня тормозят", - приводит слова Игоря Игоревича РЕН ТВ. Уточняя, что "просто устал от этого и решил себе немножечко жизнь испортить".

"Жаль, что какая-то грязь появляется, клевета, это все подхватывают", - горестно посетовал Тальков-младший.

Меж тем, "по некоторым данным", певец, лишенный водительских прав, действительно сел за руль своего Jeep Grand Cherokee в состоянии алкогольного опьянения.

Как удалось выяснить журналистам, два года назад Тальков-младший был оштрафован на тридцать тысяч рублей за пьяную езду - тогда исполнитель передвигался на автомобиле Mercedes-Benz.

Соответственно, нынешняя ситуация может попасть под статью Уголовного кодекса Российской Федерации "Нарушение ПДД лицом, подвергнутым административному наказанию". Санкции по которой - штраф в размере от двухсот до трехсот тысяч рублей либо лишение свободы на срок до двух лет.

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