В Москве сын Игоря Талькова задержан по подозрению в пьяном вождении

37-летний российский музыкант Игорь Тальков-младший, основатель группы "МирИмиР", сын убитого в 1991 году в Санкт-Петербурге певца и актера Игоря Талькова, задержан московской полицией.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на свой источник в правоохранительных органах столицы, причина задержания мужчины - пьяное вождение. Теперь музыканту грозит штраф до тридцати тысяч рублей и лишение водительских прав.

"Полицейские на Востряковском проезде 28 ноября остановили иномарку, за рулем которой в нетрезвом состоянии находился сын певца Игоря Талькова Игорь", - рассказал источник. Уточняя, что на задержанного был составлен административный протокол по статье 12.8 КоАП - "Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения, передача управления транспортным средством лицу, находящемуся в состоянии опьянения".

В пресс-службе управления ГИБДД по Москве агентству факт инцидента подтвердили, без указания имени задержанного. При этом сказано, что водитель отказался от прохождения медицинского освидетельствования.

Игорь Тальков-младший родился в 1981 году в Москве. Мать - Татьяна Талькова, с которой отец певца познакомился на ТВ в 79-м: она участвовала в массовке популярного шоу "А ну-ка, девушки", Тальков-старший выступал там как музыкант.

После смерти мужа Татьяна Талькова, по приглашению Говорухина, устроилась на "Мосфильм". В частности как помощник режиссера участвовала в работе над картинами "Тиски", "Стиляги", "Обитаемый остров".

Тальков-младший начал заниматься музыкой в пятнадцать. Дебютный альбом, включающий новые аранжировки песен отца, выпустил в 2005-м. При этом еще в 2001 году он впервые вышел на большую сцену, открыв концерт в память об отце в Государственном Кремлевском дворце.

Ранее сообщалось, что дело об убийстве Талькова-старшего было возобновлено.