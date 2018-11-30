Татьяна Голикова рассказала о потребности в мигрантах

В 2019 году в Россию могут приехать работать 144 583 мигрантов из "визовых" стран. Именно в таком количестве правительство намерено установить квоту на привлечение иностранной рабочей силы. Об этом сказала вице-премьер Татьяна Голикова на заседании Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений (РТК).

По ее словам, потребность в мигрантах была определена по предложению регионов. Сейчас в нашей стране спрос на рабочую силу высок. Так, в службы занятости заявлено 1,6 миллиона вакансий. А регистрируемая безработица - 652,9 тысячи человек.

При этом квота на 2019 год будет ниже, чем на текущий год на 19 процентов. А фактическая потребность в мигрантах в 2019 году будет еще ниже - на уровне 111 тысячи человек. В показатели по привлечению работников из-за рубежа заложен 30-процентный резерв на случай непредвиденного изменения ситуации.

Предполагается, что треть трудовых мигрантов (36 процентов) будут трудиться на строительно-монтажных, горных, горно-капитальных, ремонтно-строительных работах.