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30.11.2018 11:35
Рубрика: Общество

Татьяна Голикова рассказала о потребности в мигрантах

Текст: Марина Гусенко
Фото: Павел Лисицын/ РИА Новости Фото: Павел Лисицын/ РИА Новости
Фото: Павел Лисицын/ РИА Новости

В 2019 году в Россию могут приехать работать 144 583 мигрантов из "визовых" стран. Именно в таком количестве правительство намерено установить квоту на привлечение иностранной рабочей силы. Об этом сказала вице-премьер Татьяна Голикова на заседании Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений (РТК).

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По ее словам, потребность в мигрантах была определена по предложению регионов. Сейчас в нашей стране спрос на рабочую силу высок. Так, в службы занятости заявлено 1,6 миллиона вакансий. А регистрируемая безработица - 652,9 тысячи человек.

При этом квота на 2019 год будет ниже, чем на текущий год на 19 процентов. А фактическая потребность в мигрантах в 2019 году будет еще ниже - на уровне 111 тысячи человек.  В показатели по привлечению работников из-за рубежа заложен 30-процентный резерв на случай непредвиденного изменения ситуации.

Предполагается, что треть трудовых мигрантов (36 процентов) будут трудиться на строительно-монтажных, горных, горно-капитальных, ремонтно-строительных работах.

Общество Соцсфера Миграция Правительство Вице-премьеры Иностранцы в России
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