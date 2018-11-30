Телекомикс "Проповедник" продлен на четвертый сезон

Новость, которая особо выгодно и отрадно смотрится на фоне череды сообщений о массовом закрытии телекомиксов на Netflix: отличный чернушный "Проповедник" получил от AMC одобрительную отмашку на четвертый сезон. О чем пишет Deadline.

Весь костяк команды взойдет на борт в начале следующего года в Австралии.

"Проповедник" - это шоу, которое разительно отличается от любого другого телесериала. И мы рады продлить его", - сказал Дэвид Мэдден, программный директор сети AMC Networks. Добавив, что вместе со всеми "суперфанатами" серии изнемогает в ожидании увидеть, в какие еще дебри зайдут Джесси, Тюлип и Кэссиди.

Дату премьеры четвертому сезону пока не обозначили.

"Проповедник" (Preacher) - сериал Эвана Голдберга, Сета Рогена и Сэма Кэтлина. В основе - одноименный комикс Гарта Энниса и Стива Диллона от Vertigo (импринт DC Comics), имеющий культовый статус. Премьера сериала состоялась в мае 2016 года.

В центре истории - проповедник из Техаса, видный кулачный боец Джесси Кастер (Доминик Купер), невольно объединившийся с могущественной сущностью, сбежавшей с небес. И далее с подругой Тюлип (Рут Негга) и ирландским вампиром Кэссиди (Джозеф Гилган) отправившийся на поиски Бога. Который буквально пропал. На пути чему - масса препятствий, чудовищ, подонков и конкурентов. Кроме того, за Джесси следует ад - тоже буквально.