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30.11.2018 02:07
Рубрика: В мире

The Nation: Вводя военное положение, Порошенко хочет подавить внутреннюю оппозицию

Николай Петро, профессор в американском университете Род-Айленда, занимающийся темой мира и ненасилия, в 2017 году опубликовавший сборник "Украина в кризисе", написал статью для авторитетного издания The Nation, в которой объясняет, что, по его мнению, стоит за решением Порошенко ввести военное положение.

Как отмечает Петро, введя военное положение, Порошенко, имеющий "нулевые перспективы" выиграть президентские выборы, преследует цель "подавить" внутреннюю оппозицию.

Фото: Александр Корольков/РГ
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Решение сделать это сейчас, в начале предвыборной кампании, "вызвало огромные подозрения" и спровоцировало мощную критику со стороны широкой политической коалиции на Украине.

"В недавнем онлайн-интервью оппозиционный парламентарий Нестор Шуфрич рассказал, что, когда в Верховной Раде выступал Порошенко, лидер Радикальной партии Олег Ляшко и главный конкурент президента Юлия Тимошенко буквально брали штурмом трибуну, требуя (от него) предъявить текст декрета о военном положении, за который они должны были голосовать, - пишет американский профессор. - Когда Порошенко ответил: "Вы должны поверить мне на слово", собрание разразилось издевательствами и личными оскорблениями в его адрес".

О его нынешнем политическом статусе во многом говорит тот факт, что президент не смог провести свое предложение о введении военного положения сроком на два месяца через парламент, который во многом контролирует партия, носящая его имя.

Фото: EPA-EFE/MIKHAIL PALINCHAK / POOL
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Если, как отмечает профессор, он замыслил инцидент в Керченском проливе с целью улучшить свое плачевное политическое положение, то это ему только навредило. Как навредили и другие антироссийские "проекты" украинского президента (вроде ограничения общественного использования русского языка, уничтожения канонической украинской православной церкви и замены ее новой "национальной церковью", а также сокращения прав меньшинств на получение образования на родном языке).

По прогнозу Николая Петро, над Порошенко в ближайшее время "будут много издеваться из-за его необоснованных опасений и устроенного им экономического и политического хаоса (на Украине) накануне выборов".

Тем не менее, несмотря на то, что Порошенко не удалось реализовать, по оценке Нестора Шуфрича, на Украине "сценарий Пиночета", политические последствия его необдуманного шага будут ощущаться еще очень долго, так как в стране целый месяц будет фактически парализована политическая активность.

Фото: vesti.ru
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Как отмечает автор, для Порошенко оказалось очень удобно, что территория, попавшая под военное положение, почти полностью совпадает с базой политической поддержки оппозиционного блока.

"На этой же территории сильнее всего позиции Украинской православной церкви (Московского патриархата), преобладает русский язык, а рейтинг Порошенко близок к нулю", - констатировал Николай Петро, добавив, что западные лидеры "попали в ловушку собственной антироссийской риторики, поэтому диалог с Россией насчет Крыма или еще по какому-то вопросу полностью исключен".

"Не смогут они ничего поделать и со стремлением Украины усилить конфронтацию, - делает вывод американский профессор. - В результате военная ситуация в регионе может стать только хуже - до тех пор, пока западные лидеры не спросят себя, действительно ли украинские интересы в конфликте с Россией совпадают с их собственными".

По материалам иносми.ру

В мире экс-СССР Украина Политический кризис на Украине
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