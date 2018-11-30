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30.11.2018 13:51
Рубрика: В мире

У наместника Киево-Печерской лавры проводятся обыски

Текст: Елена Яковлева

Сегодня стало известно, что сотрудники Службы безопасности Украины проводят обыски по месту жительства наместника Киево-Печерской лавры, митрополита Чернобыльского и Вышгородского Павла.

В информационно-просветительском отделе канонической Украинской православной церкви сообщили, что в пятницу в 9 часов утра "на территорию подсобного хозяйства Киево-Печерской лавры в с.Вороньки Бориспольского района Киевской области прибыли три автобуса с представителями СБУ с целью проведения обыска".

Фото: REUTERS
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Обыск ведется в рамках дела, заведенного по части 2 статьи 161 УК Украины -Умышленные действия, направленные на разжигание национальной, расовой или религиозной вражды и ненависти, на унижение национальной чести и достоинства или оскорбление чувств граждан в связи с их религиозными убеждениями, а также прямое или косвенное ограничение прав или установление прямых или косвенных привилегий граждан по признакам расы, цвета кожи, политических, религиозных и других убеждений, пола, этнического и социального происхождения, имущественного состояния, местожительства, по языковым или другим признакам, соединенные с насилием, обманом или угрозами, а также совершенные должностным лицом. Нарушения по этой статье наказываются исправительными работами на срок до двух лет или лишением свободы на срок до пяти лет.

Заместитель главы Синодального Отдела внешних церковных связей протоиерей Николай Балашов считает, что обыск у наместника, судя по всему, является частью плана по принуждению епископов канонической Церкви к участию в "объединительном соборе".

- Со стороны властей Украины начинаются "активные мероприятия" по обеспечению "добровольного" объединения украинских православных. Быть может, такую задачу поставили вчера в Стамбуле?" - цитирует слова о. Николая Балашова агентство "Интерфакс".

Накануне во время брифинга митрополит Павел заявлял, что со стороны власти на него и братию оказывается давление, в том числе и посредством проведения обысков.

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