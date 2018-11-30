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30.11.2018 17:19
Рубрика: Общество
Проект: Наука

Ученые назвали повышающую выносливость сердца специю

Текст: Оксана Грибанова
Фото: depositphotos.com Фото: depositphotos.com
Фото: depositphotos.com

Специалисты выяснили, что куркумин, входящий в состав корня куркумы, повышает в клетках сердечной мышцы уровень активности гена Nrf2, ответственного за борьбу с вредными свободными радикалами. Материал об этом опубликован в Journal of Applied Physiology.

Фото: depositphotos.com
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Как показал эксперимент на грызунах, которым с помощью специальной помпы закачивали в тело куркумин, специя способствовала повышению работоспособности сердца.

Так, мыши преодолевали на беговой дорожке расстояния в 1,5 раза больше, чем животные,​ получавшие "пустышки". При этом более активные грызуны бегали с пользой для здоровья как минимум на 20% быстрее сородичей.

Положительная динамика отмечалась как в организме здоровых грызунов, так и мышей, у которых были зафиксированы до начала эксперимента воспалительные процессы. В связи с чем исследователи пришли к выводу, что куркума является очень полезной для здоровья сердца специей и значительно повышает выносливость мышцы.

Кстати

Ранее специалисты из Медицинского колледжа Ларнера при Университете Вермонта связали употребление перца чили с 13-процентным снижением общей смертности (в основном, из-за болезней сердца).

Общество Здоровье Медицина и здоровое питание
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