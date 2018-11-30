Ученые назвали повышающую выносливость сердца специю

Специалисты выяснили, что куркумин, входящий в состав корня куркумы, повышает в клетках сердечной мышцы уровень активности гена Nrf2, ответственного за борьбу с вредными свободными радикалами. Материал об этом опубликован в Journal of Applied Physiology.

Как показал эксперимент на грызунах, которым с помощью специальной помпы закачивали в тело куркумин, специя способствовала повышению работоспособности сердца.

Так, мыши преодолевали на беговой дорожке расстояния в 1,5 раза больше, чем животные,​ получавшие "пустышки". При этом более активные грызуны бегали с пользой для здоровья как минимум на 20% быстрее сородичей.

Положительная динамика отмечалась как в организме здоровых грызунов, так и мышей, у которых были зафиксированы до начала эксперимента воспалительные процессы. В связи с чем исследователи пришли к выводу, что куркума является очень полезной для здоровья сердца специей и значительно повышает выносливость мышцы.

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