Украина запретила въезд в страну мужчинам из России

Новости

Конкурс юных музыкантов "Щелкунчик" стартует в Москве 12:21
В Шереметьево самолет экстренно прервал взлет из-за человека на ВПП 12:19
В Совфеде прокомментировали слова нового президента Грузии о России 12:17
МИД: Возмущены условиями содержания Бутиной в тюрьме США 12:10
Вышел сериал "Цитируемая Си Цзиньпином классика" на испанском языке 12:09
Появилось видео массового ДТП в Челябинской области 12:00
Калининградский зоопарк признали одним из лучших в Восточной Европе 11:55
Косачев: Россия не должна запрещать въезд украинцам 11:52
Москвичи начали массово скупать мини-пигов в преддверии Нового года 11:49
Netflix снимет альтернативную историю Великой французской революции 11:48
Жители Сургута получили записки с угрозами взорвать их дома 11:46
Сколько стоят самые дорогие съемные квартиры в Москве 11:45
Вандалы осквернили дом вице-канцлера Германии 11:39
Захарова: Украине может угрожать разрастание гражданского конфликта 11:36
Лукашенко проведет в Орше совещание по развитию льняной отрасли 11:36
Татьяна Голикова рассказала о потребности в мигрантах 11:35
Netflix снимет полицейский сериал про комнату для допросов 11:33
Роспотребнадзор предупредили россиян о распространении холеры в мире 11:16
Сенаторы обсудят последствия инцидента в Керченском проливе 11:14
В Росгвардии рассказали о состоянии раненных в Краснодаре сотрудников 11:13
ФРГ изучает криминальную версию поломки лайнера Меркель 11:06
В Москве пройдет конференция "Новое поколение и телевидение будущего" 11:03
В Челябинской области завели дело по факту ДТП с пятью погибшими 11:00
Стал известен доход трех богатейших министров Трампа 10:57
Российские самолеты заставили понервничать команду британского эсминца 10:57
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Чем опасны новогодние скидки на квартиры от застройщиков
Чем опасны новогодние скидки на квартиры от застройщиков
Верховный суд объяснил, как наказывать шумных соседей
Верховный суд объяснил, как наказывать шумных соседей
Задайте вопрос главе Рослесхоза Ивану Валентику
Задайте вопрос главе Рослесхоза Ивану Валентику
30.11.2018 11:06
Рубрика: В мире

Украина запретила въезд в страну мужчинам из России

Текст: Александр Гацак
Дополнительные меры контроля на границе Украины теперь включают запрет въезжать на территорию государства гражданам России мужского пола в возрасте от 16 до 60 лет.
Фото: Петр Сивков/ТАСС Фото: Петр Сивков/ТАСС
Фото: Петр Сивков/ТАСС

"Украина ввела ограничения относительно въезда граждан РФ мужского пола в возрасте от 16 до 60", - написал лидер страны Петр Порошенко в своем Twitter.

По словам украинского президента, эти шаги направлены на предотвращение неких операций, которые россияне якобы "планировали еще в 2014 году".

Порошенко призвал украинцев не бежать в магазины за солью и спичками

В России на заявление Порошенко уже отреагировали глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев, а также сенатор Франц Клинцевич. Оба политика выступили против принятия Москвой зеркальных мер, так как они, в первую очередь, негативным образом скажутся на положении работающих в РФ украинцах и лишь обострят негативно складывающуюся ситуацию.

Напомним, что двумя днями ранее Порошенко, в развитие обострения отношений с Москвой на фоне инцидента в Керченском проливе, подписал закон о введении военного положения на Украине.

В мире экс-СССР Украина Отношения России и Украины Провокация Украины в Керченском проливе
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Сириец снял на видео ракетную атаку Израиля
Меркель пропустит первый день саммита G20
В Крыму дали оценку запрету на посещение иностранцами полуострова
Стал известен доход трех богатейших министров Трампа
Госдеп США дал согласие на продажу Польше ракетных систем на $655 млн