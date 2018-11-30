Украина запретила въезд в страну мужчинам из России

Дополнительные меры контроля на границе Украины теперь включают запрет въезжать на территорию государства гражданам России мужского пола в возрасте от 16 до 60 лет.

"Украина ввела ограничения относительно въезда граждан РФ мужского пола в возрасте от 16 до 60", - написал лидер страны Петр Порошенко в своем Twitter.

По словам украинского президента, эти шаги направлены на предотвращение неких операций, которые россияне якобы "планировали еще в 2014 году".

В России на заявление Порошенко уже отреагировали глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев, а также сенатор Франц Клинцевич. Оба политика выступили против принятия Москвой зеркальных мер, так как они, в первую очередь, негативным образом скажутся на положении работающих в РФ украинцах и лишь обострят негативно складывающуюся ситуацию.

Напомним, что двумя днями ранее Порошенко, в развитие обострения отношений с Москвой на фоне инцидента в Керченском проливе, подписал закон о введении военного положения на Украине.