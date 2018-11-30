Украинский артист балета Сергей Полунин получил гражданство РФ

Танцовщик украинского происхождения Сергей Полунин получил российское гражданство. Об этом он сообщил в своем Instagram, выложив серию фотографий нового паспорта гражданина Российской Федерации. Заметим, что документ выдали 29 октября 2018 года.

"Россия для меня всегда была и есть добром, я очень счастлив стать гражданином России",- подписал фото Полунин, а также отметил, что поддерживает Владимира Путина, который отличается от многих мировых лидеров.

"Правда за вами", - подписал артист.

Сергей Полунин (1989) родился на Украине, однако уже в возрасте 13 лет переехал в Лондон, чтобы учиться в Школе Королевского балета. В 19 лет он стал самым молодым премьером в истории, принятым в труппу Королевского балета (кавалер де Грие, "Манон" в постановке Кеннета Макмиллана; граф Альберт, "Жизель" А. Адана). Постоянный приглашенный солист Московского музыкального театра им. Станиславского - Немировича-Данченко, Новосибирского театра оперы и балета и Баварского государственного балета (Мюнхен).