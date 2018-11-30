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30.11.2018 12:22
Рубрика: Культура

Украинский артист балета Сергей Полунин получил гражданство РФ

Текст: Мария Воронова

Танцовщик украинского происхождения Сергей Полунин получил российское гражданство. Об этом он сообщил в своем Instagram, выложив серию фотографий нового паспорта гражданина Российской Федерации. Заметим, что документ выдали 29 октября 2018 года.

Фото: Владимир Гердо / ТАСС
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"Россия для меня всегда была и есть добром, я очень счастлив стать гражданином России",- подписал фото Полунин, а также отметил, что поддерживает Владимира Путина, который отличается от многих мировых лидеров.

"Правда за вами", - подписал артист.

Сергей Полунин (1989) родился на Украине, однако уже в возрасте 13 лет переехал в Лондон, чтобы учиться в Школе Королевского балета. В 19 лет он стал самым молодым премьером в истории, принятым в труппу Королевского балета (кавалер де Грие, "Манон" в постановке Кеннета Макмиллана; граф Альберт, "Жизель" А. Адана). Постоянный приглашенный солист Московского музыкального театра им. Станиславского - Немировича-Данченко, Новосибирского театра оперы и балета и Баварского государственного балета (Мюнхен).

Russia always represents good for me! I am happy to Become Russian and to take stand against Evil and Unscrupulous people who create revolutions and wars in Ukraine Georgia and Many other countries. The truth is behind Russia, together we will Unite this world to live in Love. Good and Love Has to be as Aggressive and as Dedicated against Evil who is Killing people and Destroying Countries. My support For Vladimir Putin for not Selling his country and standing by his people no matter what. I can’t imagine how hard he worked and how hard it was for him. You are deferent from many other leaders, the truth Is With you. Россия для меня всегда была и есть добром я очень счастлив стать гражданином России и принять позицию против злых и бессовестных людей Которые создают революции и войны в Украине Грузии и других странах. Правда за Россией !Вместе мы объединим этот мир который будет жить в любви. Добро и любовь должны быть такими же агрессивными и целеустремленными против зла, которое убивает людей и разрушает страны. Моя поддержка Владимиру Путину который не продал свою страну и поддерживает свой народ. Не могу представить насколько тяжело он работал и насколько сложно ему было. Вы другой чем многие лидеры, Правда за вами.

Публикация от Sergei Polunin (@sergeipolunin)

Культура Театр Танец
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