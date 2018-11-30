В ходе беспорядков в Брюсселе "желтые жилеты" сожгли две полицейские машины

В Брюсселе в пятницу "желтые жилеты" - представители организации, родившейся две недели назад во Франции в знак протеста против повышения цен на топливо, устроили массовые беспорядки.

Они перекрыли все автострады, ведущие в центр города, и заблокировали правительственные учреждения, требуя отставки премьер-министра страны, франкоязычного либерала Шарля Мишеля. "Нас облагают налогами, нас задушили налоги, мы вышли на улицу, чтобы сказать: мы больше не в состоянии выживать, мы не сможем выжить до конца месяца", - объяснил свое участие в акции один из манифестантов.

Акция протеста, в которой приняли участие около 300 преимущественно молодых людей, надевших желтые жилеты и собравшихся по призыву в соцсетях, проходила спонтанно, без видимых лидеров и в итоге закончилась весьма жесткими столкновениями с полицией. Манифестанты, проведя почти трехчасовое шествие, в конце концов, сожгли две полицейские машины у резиденции премьер-министра, разобрали брусчатку на некоторых улицах в центре города и кидали в стражей порядка, вставших на защиту госучреждений, камни и бильярдные шары. Полиция была вынуждена в ответ применить водяные пушки, чтобы попытаться разогнать протестующих, сообщает AFP.

В итоге были арестованы около 60 человек, у большинства из которых были изъяты файеры и дымовые шашки. Также был задержан журналист популярной французской видеоплатформы Brut, который снимал полицейских, окруживших участников акции. "Полицейские забрали его пресс-карточку, надели наручники и заставили его сидеть так около получаса", - сказал AFP Лоран Лукас, редакционный директор видеоплатформы.

Премьер-министр Мишель и министр внутренних дел Бельгии, фламандский националист Ян Джамбон сообщили в Twitter о насилии, совершенном в отношении полицейских, назвав манифестантов "головорезами". Шарль Мишель заявил о том, что не оставит безнаказанным действия тех, кто применил "неприемлемое насилие" в центре бельгийской столицы. В свою очередь, отвечая на вопрос французского канала RTBF, мэр Брюсселя Филипп Клозе предупредил, что любой, кто продолжит принимать участие в акциях протеста, будет арестован.