В Минобороны рассказали об обострении борьбы в Арктике

Новости

Новак: Проект "Северный поток - 2" выгоден для потребителей Европы 20:45
Пассажиры городского транспорта Ярославля повторяют правила русского языка 20:21
В Сургуте нашли предполагаемого автора записок с угрозами взрыва домов 20:09
Сабитов рассказал, что изменилось в "Спартаке" с приходом Кононова 20:04
Самочувствие академика Алферова улучшилось 20:02
В Удмуртии завели дело после обнаружения тел двух женщин и ребенка 19:55
На Урале задержан предполагаемый виновник ДТП с пятью погибшими 19:40
УЕФА открыл дело против "Спартака" из-за выбежавшего на поле фаната 19:32
Пожарные потушили крупный пожар на складе в Саранске 19:27
Украинских моряков в "Лефортово" накормили кашей 19:16
Данные клиентской базы сети отелей Marriott стали доступны хакерам 18:59
Дзюба провел тренировку с бойцом UFC 18:58
Соглашение о взаимном признании виз между РБ и РФ готово к подписанию 18:56
МО: Россия взаимодействует по сирийским вопросам с коллегами из США и Европы 18:52
Соседями Путина на заседании G20 стали саудовский принц и глава Южной Кореи 18:49
Губернатор ветировал бюджет Севастополя 2019-2021 годов 18:36
Замначальника подмосковной таможни арестован по делу о взятке 18:34
Задержанные в Керченском проливе были участниками АТО в Донбассе 18:32
ЦБ РФ создал льготные условия для пенсионеров по ОСАГО 18:25
Из-за шторма Керченский пролив закрыли для судоходства 18:24
Вдова Игоря Талькова отреагировала на задержание сына полицией 18:20
Сети для интернета вещей обяжут регистрировать 18:06
Москва встала в 9-балльных пробках 18:00
Министры финансов G20 обеспокоены ограничениями в мировой торговле 17:56
В Саранске загорелся склад на площади две тысячи кв метров 17:56
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Чем опасны новогодние скидки на квартиры от застройщиков
Чем опасны новогодние скидки на квартиры от застройщиков
Верховный суд объяснил, как наказывать шумных соседей
Верховный суд объяснил, как наказывать шумных соседей
Задайте вопрос главе Рослесхоза Ивану Валентику
Задайте вопрос главе Рослесхоза Ивану Валентику
30.11.2018 18:46
Рубрика: Власть

В Минобороны рассказали об обострении борьбы в Арктике

Текст: Владислав Куликов
В Арктике обостряется борьба за беспрепятственный доступ к Северному морскому пути и за право на добычу природных ресурсов на шельфе Северного Ледовитого океана. Об этом заявил журналистам заместитель министра обороны России Александр Фомин.
Фото: Лев Федосеев/ТАСС Фото: Лев Федосеев/ТАСС
Фото: Лев Федосеев/ТАСС

"На Западе основным угрозообразующим фактором остается антироссийская политика ведущих европейских стран и США, направленная на стратегическое сдерживание России, ослабление ее экономического и военного потенциала. В Арктике обостряется борьба за право добычи природных ресурсов на шельфе Северного Ледовитого океана и беспрепятственный доступ к Северному морскому пути", - сказал генарл-полковник Фомин.

Фото: Павел Львов/ РИА Новости
В Арктике проверяют новые РЛС

В целом, по его словам, турбулентный характер военно-политической ситуации в мире обусловлен стремлением США и их союзников к безраздельному глобальному доминированию.

"Мы наблюдаем формирование полицентричной модели мироустройства, образование новых центров экономического и политического влияния, обострение соперничества между государствами", - сказал Александр Фомин на встрече с представителями СМИ в Доме журналиста в Москве.

По его словам, глобальные и региональные процессы приобретают все менее предсказуемый характер, сопровождаются попытками трансформировать общепризнанные нормы и пересмотреть принципы международного права, и в первую очередь это обусловлено стремлением США и их союзников к безраздельному глобальному доминированию с демонстрацией пренебрежения принципами равной и неделимой международной безопасности.

Заместитель министра обороны также отметил, что "происходит экспансия идей экстремизма и радикального ислама, что способствует формированию условий для создания террористических организаций и расширению масштабов их деятельности, как в пределах отдельного государства, так и на территории целого региона".

Власть Работа власти Внешняя политика Правительство Минобороны Арктика: битва за ресурсы
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Саммит G20 в Аргентине
В Москве госпитализировали нобелевского лауреата Жореса Алферова
В Пенсионном фонде разъяснили, как купить пенсионные баллы
Володин: За расколом церкви на Украине стоит Петр Порошенко
УЕФА открыл дело против "Спартака" из-за выбежавшего на поле фаната