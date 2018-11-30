В Минобороны рассказали об обострении борьбы в Арктике

"На Западе основным угрозообразующим фактором остается антироссийская политика ведущих европейских стран и США, направленная на стратегическое сдерживание России, ослабление ее экономического и военного потенциала. В Арктике обостряется борьба за право добычи природных ресурсов на шельфе Северного Ледовитого океана и беспрепятственный доступ к Северному морскому пути", - сказал генарл-полковник Фомин.
В целом, по его словам, турбулентный характер военно-политической ситуации в мире обусловлен стремлением США и их союзников к безраздельному глобальному доминированию.
"Мы наблюдаем формирование полицентричной модели мироустройства, образование новых центров экономического и политического влияния, обострение соперничества между государствами", - сказал Александр Фомин на встрече с представителями СМИ в Доме журналиста в Москве.
По его словам, глобальные и региональные процессы приобретают все менее предсказуемый характер, сопровождаются попытками трансформировать общепризнанные нормы и пересмотреть принципы международного права, и в первую очередь это обусловлено стремлением США и их союзников к безраздельному глобальному доминированию с демонстрацией пренебрежения принципами равной и неделимой международной безопасности.
Заместитель министра обороны также отметил, что "происходит экспансия идей экстремизма и радикального ислама, что способствует формированию условий для создания террористических организаций и расширению масштабов их деятельности, как в пределах отдельного государства, так и на территории целого региона".