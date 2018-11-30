В Минобороны рассказали об обострении борьбы в Арктике

В Арктике обостряется борьба за беспрепятственный доступ к Северному морскому пути и за право на добычу природных ресурсов на шельфе Северного Ледовитого океана. Об этом заявил журналистам заместитель министра обороны России Александр Фомин.

"На Западе основным угрозообразующим фактором остается антироссийская политика ведущих европейских стран и США, направленная на стратегическое сдерживание России, ослабление ее экономического и военного потенциала. В Арктике обостряется борьба за право добычи природных ресурсов на шельфе Северного Ледовитого океана и беспрепятственный доступ к Северному морскому пути", - сказал генарл-полковник Фомин.

В целом, по его словам, турбулентный характер военно-политической ситуации в мире обусловлен стремлением США и их союзников к безраздельному глобальному доминированию.

"Мы наблюдаем формирование полицентричной модели мироустройства, образование новых центров экономического и политического влияния, обострение соперничества между государствами", - сказал Александр Фомин на встрече с представителями СМИ в Доме журналиста в Москве.

По его словам, глобальные и региональные процессы приобретают все менее предсказуемый характер, сопровождаются попытками трансформировать общепризнанные нормы и пересмотреть принципы международного права, и в первую очередь это обусловлено стремлением США и их союзников к безраздельному глобальному доминированию с демонстрацией пренебрежения принципами равной и неделимой международной безопасности.

Заместитель министра обороны также отметил, что "происходит экспансия идей экстремизма и радикального ислама, что способствует формированию условий для создания террористических организаций и расширению масштабов их деятельности, как в пределах отдельного государства, так и на территории целого региона".