В Москве пройдет конференция "Новое поколение и телевидение будущего"

30 ноября в московском кинотеатре "Звезда" состоится конференция "Новое поколение и телевидение будущего".

В рамках мероприятия пройдут мастер-классы главного режиссера телеканала "Пятница" Ильи Белова и медиаменеджера Ильи Овчаренко.

Основная дискуссия стартует в 19-00. В ней примут участие журналисты и эксперты медиаотрасли. Специалисты расскажут о перспективах развития телевидения, интернета и СМИ.

Конференцию можно будет также посмотреть на сайтах организатора, Международной академии телевидения и радио, и Общественного телевидения России.