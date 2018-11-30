В Пенсионном фонде разъяснили, как купить пенсионные баллы

Сегодня граждане сами могут копить баллы на страховую пенсию по старости, самостоятельно уплачивая взносы в Пенсионный фонд России.

Если пенсионных баллов не хватает, чтобы выйти на заслуженный отдых и получать страховую пенсию, их можно докупить. Причем, как разъяснили "Российской газете" в Пенсионном фонде России, для покупки баллов не обязательно ждать приближения возраста выхода на заслуженный отдых. Купить пенсионные баллы можно в любой момент.

Кому может понадобиться покупка пенсионных баллов?

Прежде всего, гражданам России, работающим за пределами территории Российской Федерации.

Затем самозанятым, к которым относятся индивидуальные предприниматели, нотариусы, адвокаты, частные детективы, воспитатели, всевозможные помощники по хозяйству, переводчики и репетиторы, фермеры.

Могут докупить баллы люди, постоянно или временно проживающие на территории Российской Федерации, на которых не распространяется обязательное пенсионное страхование. А также любой человек может купить баллы для своего родственника или друга, если за того не платит работодатель.

Существует минимальный годовой взнос, который, как пояснили в Пенсионном фонде России, до последнего времени рассчитывался по такой формуле: 2 МРОТ × 26% × 12 месяцев. В рублях это почти 69 тысяч в год.

Но на этой неделе президент Владимир Путин подписал закон об изменениях в расчете взносов на пенсионное страхование. Теперь минимальный размер страховых взносов на обязательное пенсионное страхование будет рассчитываться исходя из однократной величины минимального размера оплаты труда, а не двукратной. Иными словами, годовой платеж за покупку пенсионных баллов уменьшится вдвое.

Для покупки баллов надо заключить договор с Пенсионным фондом. И, перечислив деньги по договору, можно получить недостающие баллы. Впрочем, на всю пенсию их не прикупишь.

Реквизиты для уплаты взносов указаны на сайте ПФР, а для формирования платежного документа можно воспользоваться удобным электронным сервисом ПФР.