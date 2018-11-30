В Роскачестве рассказали, как обезопасить свои аккаунты в соцсетях

Свыше пяти миллиардов аккаунтов в соцсетях в мире хоть раз подвергались взлому, в связи с этим эксперты Центра цифровой экспертизы Роскачества и специалисты по безопасности Group-IB дали рекомендации пользователям, как избежать взлома аккаунта и что делать, если это произошло.

Отмечается, что чаще всего взлом происходит с помощью фишинга - мошенничества, ставящего перед собой цель обманным способом "выудить" из человека такие данные, как пароль доступа для рассылки спама или вымогательства средств.

Чтобы не попасться, рекомендуется не переходить по подозрительным ссылкам, не устанавливать на свои девайсы непроверенные приложения, не вводить логин и пароль для своих аккаунтов на сомнительных ресурсах. Чтобы минимизировать возможность взлома, нужно инсталлировать программы исключительно из официальных источников, периодически сканировать девайс с помощью антивирусных программ, время от времени менять пароли.

Также не помешает применять двойную защиту, привязав к аккаунту мобильный телефон и подтверждая вход и прочие операции с помощью sms. Кроме того рекомендуется для разных учетных записей и ресурсов устанавливать разные пароли, не пользоваться публичными сетями Wi-Fi, либо настроить на девайсе VPN, но не бесплатный, а проверенный и хорошо себя зарекомендовавший. Это поможет избежать перехвата данных.

Если взлом все-таки произошёл, эксперты советуют обратиться в полицию, восстановить аккаунт при помощи техподдержки сервиса, проверить девайс антивирусом, сменить пароли на всех аккаунтах, проинформировать о взломе друзей. Также Роскачество разработало дополнительные рекомендации для пользователей некоторых социальных сетей. Все подробности можно прочитать на сайте Роскачества.