В России обновят системы залпового огня

Российские инженеры ведут работу по увеличению дальности и точности реактивных систем залпового огня (РСЗО). Об этом заявил управляющий директор НПО "Сплав" (входит в концерн "Техмаш" госкорпорации "Ростех") Александр Смирнов.

По его словам, модернизация осуществляется по техническим заданиям Минобороны РФ.

- Мы также работаем над усилением автономности и в перспективе внедрением элементов роботизации в некоторые комплексы. Есть большой спектр наработок, которые мы внедряем в инициативном порядке. Министерство обороны нам выдает технические задания на совершенствование и модернизацию РСЗО, и мы уверены, что эти задачи будут выполнены, - цитирует Смирнова РИА Новости.

Глава НПО также добавил, что системы залпового огня будут усовершенствованы с учетом практики их применения в военных действиях.

- Этот опыт обязательно учитывается и является стимулом для новых идей и разработок. Сейчас Минобороны обрабатывает данные, полученные в результате боевого применения наших систем в различных регионах. После чего нам будут выданы соответствующие рекомендации для устранения недостатков и совершенствования наших вооружений, - сказал Смирнов.

Напомним, в этом году в артиллерийские подразделения начала поступать новая реактивная система залпового огня "Торнадо-С", которая должна заменить РСЗО "Смерч".

По словам начальника ракетных войск и артиллерии Вооруженных сил РФ генерал-лейтенанта Михаила Матвеевского, "Торнадо-С" имеет увеличенные характеристики по дальности и точности стрельбы.

Кроме того, комплекс оснащается автоматизированной системой управления огнем. Пусковая установка получает информацию о целях по закрытым каналам связи, наведение пакета реактивных снарядов осуществляется автоматически.

Сейчас на вооружении ракетных войск и артиллерии стоят РСЗО "Торнадо-Г" и "Град" калибра 122 миллиметра, "Ураган" калибра 220 миллиметров, а также "Смерч" калибра 300 миллиметров.