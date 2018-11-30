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30.11.2018 18:32
Рубрика: Происшествия

Задержанные в Керченском проливе были участниками АТО в Донбассе

Текст: Андрей Васильев

Задержанные 25 ноября в Керченском проливе сотрудники военной контрразведки Службы безопасности Украины (СБУ) были участниками АТО в Донбассе. Об этом заявили в пятницу Луганскому информационному центру в пресс-службе Генеральной прокуратуры ЛНР.

Фото: Алексей Павлишак/ТАСС
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Речь идет о сотрудниках СБУ Андрее Драче и Василии Сороке, которые находились в составе экипажей трех кораблей ВМС Украины, которые пытались прорваться в Азовском море через Керченский пролив.

В настоящее время генпрокуратура ЛНР собирает доказательную базу для предъявления обвинения указанным лицам. В случае, если информация об участии Драча и Сороки в АТО подтвердится, то в их отношении будет проведено судебное расследование в рамках ранее возбужденных уголовных дел по статьям Уголовного кодекса ЛНР "Геноцид" и "Применение запрещенных средств и методов ведения войны".

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Напомним, что три судна украинских ВМС 25 ноября игнорируя предупреждения российской стороны, попытались прорваться в Азовское море через Керченский пролив. Российские пограничники были вынуждены перекрыть пролив для судоходства, а затем открыть огонь для принудительной остановки кораблей. В результате ранения получили трое украинских военных, которым была оказана медицинская помощь.

Сами суда были задержаны. В отношении членов экипажа судов ВМС Украины возбуждены уголовные дела.

Происшествия Правосудие Следствие В мире экс-СССР Украина Провокация Украины в Керченском проливе
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