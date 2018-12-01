17-летняя россиянка победила на этапе КМ по прыжкам с трамплина

Второй этап Кубка мира по прыжкам с трамплина среди женщин ознаменовался триумфом России. 17-летняя Лидия Яковлева завоевала "золото" на соревнованиях в норвежском Лиллехаммере.

Наша спортсменка за свое выступление получила 273,9 балла. Второе место заняла представительница Норвегии Марен Лундбю с результатом 269,0 балла, а замкнула тройку Эма Клинец из Словении - 265,9.

Отметим, что Яковлева впервые в карьере одержала победу на этапе Кубка мира. Более того, всего во второй раз российская спортсменка первенствовала на турнире - впервые это произошло в сезоне-2013/14, когда лучшей на этапе в Чайковском стала Ирина Аввакумова.