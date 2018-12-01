Алексей Федорченко показал, каким будет фильм про Михаила Зощенко

Неделя российского кино (Russian Film Week) в Лондоне проходит не в первый раз, но в этом году на ней организованы Индустриальные дни, каких не было прежде. Они собрали представителей индустрии и оказались весьма полезны для всех участников кинопроцесса обеих стран. Режиссеры Алексей Федорченко, Алексей Смирнов, Алексей Учитель и другие в рамках программы RFW Industry Days представили свои новые проекты, причем в таком объеме, в котором их никто не видел ранее. Многие из них (всего проектов было 14) впечатлили не только зарубежных партнеров, но и наших соотечественников. Но - по порядку.

Генеральный директор Недели российского кино в Великобритании Филипп Перкон подчеркнул, что Индустриальные дни - эксперимент, который еще только должен себя оправдать. И, судя по всему, так уже и происходит. Перкон поблагодарил студию "Рок" Алексея Учителя, которая помогла в проведении мероприятия. "Мы верим, что культура - поверх политики", - сказал он, имея в виду сегодняшние отношения между Россией и Великобританией, и продолжил: "Индустриальные дни - это огромный потенциал для развития российской киноиндустрии. В данный момент мы ждем обратной связи от возможных будущих партнеров".

Программа RFW Industry Days длилась два дня. В первый день речь шла о тенденциях кино в России. Среди спикеров были член совета Ассоциации владельцев кинотеатров, управляющий директор кинокомпании "Невафильм" Олег Березин. Лучше него статистику российского кинопроцесса мало кто знает, однако руководитель финансово-производственного департамента Фонда кино Вадим Потапов в цифрах также хорошо разбирается. Он рассказывал в Лондоне о системе государственной поддержки кинопроизводства в нашей стране. В последние годы весьма эффективно за рубежом российскую киноиндустрию поддерживает Российский экспортный центр. Старший эксперт по креативным индустриям РЭЦ Евгения Данильченко рассказала, как именно это работает и обозначила перспективы российско-британского партнерства.

О создании и развитии кинокомиссий в разных регионах России рассказали генеральный директор Московской кинокомиссии Светлана Максимченко и генеральный директор НО Русский офис кинокомиссий Валерий Купеев. В дискуссии о дистрибуции независимого российского кино в России и Англии приняли участие гендиректор кинокомпании "Экспонента Фильм" Юлия Муравова, представитель немецкого киногиганта - компании Beta Film Леонид Годик, а также английские дистрибьюторы.

Директор Московской школы кино Мария Ситковская, директор Universal University Катерина Черкес-Заде, продюсер, сценарист и лидер стратегической инициативы "Кино России" на площадке Агентства стратегических инициатива Анна Крутова - в России на мероприятиях не всегда эти занятые люди могут собраться вместе и поделиться опытом работы. Здесь же их собеседниками стали представители Лондонской киноакадемии и Лондонской школы кино, и формат такого диалога себя оправдал.

Во второй день работы RFW Industry Days прошел семинар, в котором приняли участие более 20 актеров, 12 кастинг-директоров из Великобритании и России. Такое мероприятие - редкость для нашей страны. Обычно актерам некогда обсуждать и проговаривать свои проблемы. Вторым событием этого дня в Лондоне был питчинг проектов. В первом блоке российские кинематографисты представят потенциальным партнерам из Англии фильмы, находящиеся на этапе разработки, а во втором - проекты на стадии Work-In-Progress (подробные материалы почти всех были презентованы впервые). Что любопытно - некоторые из проектов, казалось, совсем недавно были заявлены на питчингах в Министерстве культуры РФ. В этом плане было интересно наблюдать, как быстро происходит их развитие, как ведется работа.

Например, в Минкульте был представлен фильм "Подвиг", за которым стоит кинокомпания "Водород". Режиссер Алексей Смирнов приехал в Лондон лично представить фильм, автор сценария которого Анастасия Пальчикова, известная по фильму Валерия Тодоровского "Большой". Главные роли в картине исполнили Федор Бондарчук, Юлия Высоцкая. Продюсеры фильма - Федор Бондарчук, Вячеслав Муругов, Михаил Врубель, Александр Андрющенко. Действие фильма как раз происходит в Лондоне. Супруги приезжают туда на свою 15-летнюю годовщину и становятся жертвами теракта. Лена становится героиней, а Вова - тем, кто отсиделся за спиной жены. Эта ситуация пробуждает все проблемы, накопившиеся за годы брака, что толкает Вову на непредсказуемый поступок.

Фильм "Бумажные птицы" перенесет зрителей в декабрь 1944 года. Пропал военный самолет... На его борту был майор Гленн Миллер - величайший тромбонист. В 1956 другой самолет приземлился в Будапеште, в экипаже с Марионом Хутоном, бывшей звездой Оркестра Миллера. Хутон прилетел в коммунистическую Венгрию, чтобы найти Глена Миллера, много лет назад признанного умершим. Но отыскал советского посла Юрия Андропова...

Продюсер Роман Борисевич представил новый фильм "Молоко Птицы". Режиссер и автор сценария ленты - Евгений Марьян. В главных ролях - Елена Лядова, Валерий Андрюта. Место действия картины - Приднестровье. По жанру фильм биографический, он рассказывает о деревенском подростке Андриане. Это драма взросления, которая затрагивает важные вопросы, в том числе и проблему выбора.

Продюсер Елена Яцура делает потенциальный кинохит, который способен взорвать зрительское пространство нашей страны. Автор сценария фильма "Ленин" - писатель Владимир Сорокин. "Нет ни одного фильма в мировой истории, который бы справедливо рассказывал о событиях при Ленине. Цель картины - восполнить этот пробел", - говорится в аннотации. Посмотрим - удастся ли новой работе справиться со столь сложной задачей.

Театральный режиссер Валерий Фокин время от времени радует зрителей кинопостановками. Новый фильм мэтра называется "Огонь". Автор сценария - Кирилл Фокин. Продюсеры - Ренат Давлетьяров, Григорий Подземельный, Артем Виткин. Это фантастика: речь о жанре фильма, который способен составить конкуренцию "Притяжению" Федора Бондарчука. По сюжету Владимир, сотрудник ООН, узнает, что мировые лидеры входят в контакт с пришельцами. Он убежден, что его ребенок не родился по причине того, что над Флоридой завис корабль инопланетян. Владимир рассказывает об этом своей жене, которая думает, что он сошел с ума.... Война с пришельцами с участием мировых лидеров. Не часто в России снимают такое кино - тема более привычная для Голливуда. Однако, если за эксперимент берется мастер, да еще и с представителями молодого поколения, результат может превзойти ожидания.

Зрителей ждет новая экранизация повести Льва Толстого "Смерть Ивана Ильича". Правда, автор ее - не из России. Режиссер, автор сценария фильма Николас Руни - молодой британец, и по сути фильм станет его дебютом. Как знать, может быть, после премьеры создателя фильма будут называть на толстовский манер "Николя". Николасу было о чем поговорить, например, с Алексеем Смирновым, который, напомним, снялся в фильме Авдотьи Смирновой "История одного назначения" в главной роли - эта работа открывала Неделю российского кино в Лондоне. В картине Николаса Руни в повесть Толстого будут "вплетены" необычная музыка и кадры, навеянные датской живописью 17 века и японскими хайку.

Кульминацией Индустриальных дней в Лондоне стали проекты, которые находятся на стадии Work-In-Progress. Представление фильма "Ревность" Нигины Сайфуллаевой (проект получил поддержку Минкульта) начали со слов "В СССР секса нет". Как было иначе быстро ввести в курс дела: новая драма базируется на чувствах молодых людей, и в ней много эротических элементов. Главные герои - жена, которая по профессии акушер, и муж - он работает актером. Обоих ждут эмоциональные потрясения, а зрителей - вслед за ними. Авторы сценария - Нигина Сайфуллаева и Любовь Мульменко. В фильме снимались Евгения Громова, Александр Паль и другие.

Порадовали представленные материалы фильма Евгения Шелякина "Сенафон" (работа также поддержана Минкультом). Представляли картину продюсер Василий Соловьев и исполнитель одной из ролей - Владимир Мишуков (в фильме в главных ролях также снимались Михаил Гомиашвили, Евгения Дмитриева). Продюсер сказал, что впервые режиссер Шелякин сделал потенциальный кассовый проект. Картина, кстати, задуманная задолго до старта проекта "Активное долголетие", рассказывает о старике Ксенофонте, который не верил, что в возрасте 70 лет можно наслаждаться жизнью.

Когда на экране появились кадры из нового проекта кинокомпании "Рок" - фильма "Битва", все присутствующие практически начали танцевать. Можно только предположить, какова будет реакция зрителей. Фильм представлял Алексей Учитель, однако в этой работе он - продюсер. Фильм - дебют одного из его учеников Анара Абассова. В фильме снимались актеры: Риналь Мухаметов, Анна Исаева, Екатерина Кукуй, Илья Антоненко. Риналь Мухаметов еще раз демонстрирует, как он невероятно пластичен и как умеет играть человека с особенностями развития. По сюжету его герой после травмы полностью теряет слух. В фильме так сняты и показаны танцы, что этому позавидует любое громкое телешоу на эту же тематику. А хореографы и танцоры побегут в кинотеатры толпой. Кроме того, язык танца, на котором говорят молодые авторы фильма, делает проект привлекательным и для большой международной аудитории.

У профессионалов в кинозале буквально перехватило дыхание, когда показали материалы фильма "Один вдох" режиссера Елены Хазановой. Проект представляла автор сценария: Алена Алова. В главных ролях в картине снялись Виктория Исакова и Максим Суханов, и она также получила у нас господдержку. Сюжет таков: жизнь Марины, тренера по плаванию в общественном бассейне и мамы двоих детей, рушится, когда она узнает о неверности мужа. Однако героиня находит новую любовь - фридайвинг. Подводные съемки, потрясающая игра Виктории Исаковой - все это заставляет буквально считать дни в ожидании того, когда фильм появится на экранах.

Подобные чувства испытали собравшиеся и при показе материалов нового фильма Алексея Федорченко "Последняя Милая Болгария". Проект представляли сам режиссер и один из продюсеров Артем Васильев. Сказать, что Федорченко удивил - ничего не сказать. Он много рассказывал и представлял на питчингах и кинорынках свой новый фильм о Михаиле Зощенко, но вдруг эта работа обрела черты, которые трудно было даже представить. Время действия 1942 год. Молодого производителя фруктов Леонида эвакуируют в Алма-Ату для выведения нового сорта яблок под названием "Последняя Милая Болгария". Герою предоставляют комнату, в которой он находит дневники недавно умершего при мистических обстоятельствах человека... Алма-Ата в то время была центром советской кинематографии. Владелица квартиры, в одной из комнат которой живет герой, Ольга, работает на киностудии и проводит герою экскурсию. Леонид вдохновляется процессом создания фильмов... Хочется рассказать подробности в деталях - например, какой в этой ленте Сергей Эйзенштейн, но пока нельзя. Проект, как и остальные - в работе. Что касается конкретно этого фильма - работу над ним Федорченко планирует завершить весной 2019 года. Остальные картины зрители также увидят в 2019-2020 годах. А появится или нет в них британское участие - вопрос интересный: первый опыт проведения Индустриальных дней в Лондоне покажет.