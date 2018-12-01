Аляска приходит в себя после мощного землетрясения, вынудившего президента США ввести режим чрезвычайного положения на уровне федеральных властей. Это, в том числе, означает, что Вашингтон выделит средства федерального бюджета для пострадавших районов. В зоне природной катастрофы, по предварительным данным, оказались около 510 тысяч человек.

В столице Аляски Анкоридже на бесперебойный режим перешли все три имеющиеся в городе больницы. Власти США сначала выпустили предупреждение о наступлении цунами в районах Кенай и Залива Кука, но в пятницу вечером оно было аннулировано.

Напомним, что по данным геологической службы США, землетрясение магнитудой 7,2 произошло в 8:29 местного времени в пятницу в 13 километрах от Анкориджа на глубине 31 километра, а за ним последовало не менее восьми афтершоков в течение нескольких минут магнитудой от 5,6. Подземные толчки ощущались в радиусе почти 650 километров от эпицентра.

Официальных сведений о пострадавших и разрушениях пока нет. Вместе с тем, в социальных сетях пользователи размещают фотографии разрушенных дорог и поврежденных в той или иной степени зданий. Стало известно о нескольких раненных, пострадавших от порезов осколками разбившихся окон или получивших ушибы в результате падения мебели. В соцсетях сообщалось о совершенно курьезных случаях: о человеке, которого сильные толчки буквально выкинули из ванны, которую он принимал. Или о посетителях кафе, которые выбежали на улицу и, дабы сохранить равновесие и не упасть, а такими сильными были удары стихии, образовали цепочку, прижимаясь друг к другу.

Жители пишут о панике, в считанные мгновения охватившей население Анкориджа, где проживает около 300 тысяч человек. «Когда это произошло, было много шума, было ясно, что это было нечто гораздо более сильное, чем обычно», - сказал мэр Анкориджа Этан Берковиц в интервью CNN. Городская полиция сообщила о «значительном повреждении инфраструктуры Анкориджа». «Многие дома и здания повреждены, многие дороги и мосты отрезаны, не перемещайтесь по дорогам на автомобиле, если вы можете этого избежать», - говорится в сообщении полиции Анкориджа.

В главном городе штата до вторника закрыты все учебные заведения, включая местный университет. Кроме того, была приостановлена работа Трансаляскинского нефтепровода. Его работа была возобновлена через семь часов после остановки.

Спасательные службы, отмечает AFP, боялись главным образом несчастных случаев и пожаров, вызванных обрушением линий электропередач или того, что в результате катастрофы будут разрушены газопроводы, пересекающие Аляску вдоль и поперек. К концу пятницы без электричества оставались около 10 тысяч человек.

Между тем

27 марта 1964 года в районе Анкориджа произошло землетрясение магнитудой 9,2, наиболее мощное, когда-либо регистрировавшееся в Соединенных Штатах и в мире. Оно продолжалось несколько минут и вызвало разрушительную приливную волну по всему Западному побережью, приведя к гибели 130 человек.