Беларусь ввела обязательную регистрацию пользователей интернет-ресурсов

С 1 декабря 2018 года в Беларуси введена обязательная идентификация пользователей интернет-ресурсов в рамках закона "О средствах массовой информации".

Порядок предварительной идентификации пользователей интернет-ресурса, сетевого издания уточнен постановлением правительства. Администратор ресурса должен заключить с тем, кто намерен заходить на его ресурс, пользовательское соглашение, предупредив о недопустимости размещения информации, распространение которой запрещено законодательством Беларуси.

Для регистрации достаточно ввести номер мобильного телефона, получить от ресурса смс-сообщение с кодом активации. Один номер мобильного телефона может быть использован для регистрации не более одной учетной записи пользователя на каждом конкретном интернет-ресурсе. Что касается комментариев в форумах, то владелец интернет-ресурса должен хранить их в течение года после расторжения пользовательского соглашения с пользователем, на серверах, расположенных на территории Беларуси.

Кроме того, с 1 декабря в Беларуси начинается процедура регистрации интернет-ресурсов как СМИ. Они получают статус сетевого издания. И обязанности, права тех, кто работает на сайте теперь такие же как у журналистов традиционных СМИ.