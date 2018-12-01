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01.12.2018 20:04
Рубрика: Спорт

ЦСКА победил "Спартак", выиграв 15-й матч в КХЛ подряд

Текст: Данила Жиляев

Очередной игровой день регулярного чемпионата КХЛ ознаменовался классическим московским дерби: "Спартак" принимал ЦСКА. На своем льду "красно-белые" уступили 3:4.

Счет на седьмой минуте открыл Максим Шалунов, реализовав большинство. Однако до первого перерыва хозяева успели не только отыграться, но и выйти вперед благодаря голам Анатолия Никонцева и Ильи Зубова.

Фото: Сергей Лидов/РИА Новости
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Но второй период остался полностью за армейцами. В течение восьми минут они отправили в ворота "Спартака" три шайбы - по очереди отличились Михаил Григоренко, Кирилл Капризов и Александр Попов.

В заключительной 20-минутке хозяева отыграли одну шайбу усилиями Ярослава Дыбленко, но на большее сил и возможностей у "Спартака" уже не хватило.

Благодаря этому успеху ЦСКА упрочил лидерство в турнирной таблице Западной конференции, набрав 60 очков и на семь баллов оторвавшись от СКА. Кроме того, эта победа стала для "красно-синих" 15-й подряд в "регулярке".

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