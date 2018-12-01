Депутат Рады предложил запретить женщинам из России въезд на Украину

Предложения иных украинских политиков заставляют все больше усомниться в адекватности политического бомонда в украинской столице.

Депутат Верховной Рады от входящего в правящую проправительственную коалицию "Народного фронта" Андрей Тетерук усмотрел в приезжающих на Украину российских представительницах слабого пола "агентов Кремля" и предложил запретить въезд в эту страну не только для мужчин из России, но и распространить подобные ограничения и на российских женщин.

"Не стоит ограничиваться запретом исключительно для российских мужчин, необходимо ввести визовый режим на российско-украинской границе. Вместе с тем, я не могу не удивиться половинчатым решениям, и по моему мнению, дискредитация женщин в данном контексте недопустима", - заявил Тетерук в эфире телеканала "Прямой". Народный избранник на полном серьезе посчитал, что после инцидента в Керченском проливе Москва "будет подбивать абсолютно всех мужчин и женщин, приезжающих на Украину", совершать исключительно деструктивные действия.

Напомним, что в пятницу Государственная погранслужба Украины запретила въезд в страну российским мужчинам в возрасте от 16 до 60 лет. Формулировка, которую обосновал Киев, вводя данный запрет, абсурдна донельзя - Порошенко убежден, что приезжая на Украину, дееспособные российские мужчины якобы будут формировать частные армии.