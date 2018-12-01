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01.12.2018 13:10
Рубрика: Спорт

Два матча РПЛ оказались под угрозой срыва из-за морозов

Текст: Данила Жиляев
Фото: Павел Лисицын/РИА Новости Фото: Павел Лисицын/РИА Новости
Фото: Павел Лисицын/РИА Новости

Два матча Российской премьер-лиги оказались под угрозой срыва из-за морозов. Матчи "Енисей" - "Ахмат" и "Оренбург" - "Крылья Советов" могут быть перенесены.

Сегодня в 10:50 по местному времени на Центральном стадионе в Красноярске был произведен первый замер температуры, она составила -14,1 по Цельсию. Делегат матча Борис Ларин подчеркнул, что, если столбик термометра опустится ниже -15, одна из команд будет иметь права потребовать переноса игры.

"Готовимся к проведению матча, следующий замер будет произведен за час до начала игры, - приводит слова Ларина официальный сайт "Енисея". - В случае, если температура будет ниже -15 °С, то по регламенту одна из команд может отказаться выходить на поле".

Фото: Владимир Песня / РИА Новости
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Вероятно, "Ахмат" будет в любом случае настаивать на отмене матча. Ряд СМИ сообщает, что главный тренер команды Рашид Рахимов не намерен выводить своих футболистов на поле в мороз.

Аналогичная ситуация сложилась в Оренбурге. По данным пресс-службы "Крыльев Советов", делегат встречи Руслан Киселев объявил о замере температуры у поля за час до игры. Обе команды в любом случае прибудут на стадион "Газовик" и будут ждать результатов замера. Отметим, что утром температура воздуха около стадиона составляла -19 градусов.

"Крылья Советов", к слову, оказались в подобной ситуации в конце 2016 года - тогда в Самаре из-за низкой температуры был отменен и перенесен на резервный день матч со "Спартаком".

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