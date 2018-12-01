Экс-министр экономики Украины: Бюджет на 2019 год - консервация бедности

Бюджет на 2019 год, который приняла Верховная Рада, "консервирует бедность", заявил экс-премьер Украины Анатолий Кинах.

"Это бюджет консервации кризиса, консервации бедности​​​, подготовленный по лекалам МВФ. По прогнозу, ВВП должен составить 3 процента. Однако, чтобы добиться позитива, требуется рост ВВП на уровне 6-10 процентов", - цитирует Кинаха телеканал News One.

Ранее парламент Украины принял государственный бюджет на 2019 год с дефицитом 2,3 процента ВВП, инфляцией на уровне 7,4 процента и ростом экономики в 3 процента. Документ должен подписать президент Петр Порошенко.

Напомним, миссия МВФ проводила консультации в Киеве в период с 6-19 сентября. Условием для нового меморандума о сотрудничестве и выделения очередной кредитной линии должно стать принятие сбалансированного бюджета на 2019 год. Правительство рассчитывает привлечь дополнительные средства за счет повышения цен на газ для населения на 23,5 процента.