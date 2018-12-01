Федеральный режим ЧП объявлен на Аляске после землетрясения

Автомобиль попал в ловушку на разрушенном участке дороги в Анкоридже, Аляска. 30 ноября 2018. Фото: AP Photo/Dan Joling

Президент США Дональд Трамп подписал указ о введении на Аляске федерального режима чрезвычайной ситуации. Об этом сообщили в Белом доме. Ранее на Аляске действовал режим ЧП на уровне штата, объявленный губернатором Биллом Уокером после мощного землетрясения.

Трамп также распорядился выделить штату федеральную помощь в дополнение к уже предпринимаемым усилиям. Белый дом также уточняет, что "Действия президента уполномочивают министерство внутренней безопасности и федеральное агентство по чрезвычайным ситуациям координировать все усилия по оказанию помощи", - цитирует РИА Новости.

Серия толчков магнитудой от 6,6 до 7,2 произошла на Аляске в пятницу. Наиболее мощные толчки зафиксированы в Анкоридже, где повреждена инфраструктура. О пострадавших информации нет. Местные власти сейчас устанавливают размер ущерба.

Все школы в Анкоридже закрыты до вторника, приостановлена работа Трансаляскинского нефтепровода.