Финский журналист упрекнул россиян в "отоплении квартир без надобности"

Российские граждане "отапливают свои квартиры без надобности", к такому выводу пришел журналист финской газеты Helsingin Sanomat Юсси Конттинен.

"Граждане нефтяной державы привыкли тратить энергию, отапливая свои квартиры даже без надобности и разъезжая на огромных прожорливых джипах", - написал он в статье о глобальном потеплении.

По мнению журналиста, в России климатические изменения обсуждаются "довольно странным образом". Якобы в российских СМИ, в научном сообществе, образовательных заведениях и в политике этот вопрос находит мало места.

При этом, по его словам, даже жители Якутии заметили изменения климата. Они жаловались, что в текущем сезоне зафиксирована температура на уровне минус 30 градусов по Цельсию, а раньше в это время года было минус 40 градусов, подтверждает свои наблюдения корреспондент.

Напомним, ранее российская сторона подтвердила приверженность Парижскому соглашению по климату. В России разрабатывается стратегия низкоуглеродного развития до 2050 года. Кроме того, в целях снижения парникового эффекта значительно снижена доля угольной электрогенерации, которая переведена на природный газ.