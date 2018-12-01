Георгиос Барцокас: Мы пошли на риск, и он оправдался

Главный тренер баскетбольного клуба "Химки" (Московская область) Георгиос Барцокас прокомментировал победу своей команды над греческим "Панатинаикосом" в десятом туре Евролиги (76:68). Греческий специалист рассказал, каково было играть без ряда ключевых игроков, которые отсутствовали по разным причинам.

- Одержана очень важная победа, особенно учитывая все обстоятельства, с которыми нам пришлось столкнуться. Помимо травмированного Алексея Шведа, нам не смогли помочь Андрей Зубков, который приболел, и Петр Губанов, отправившийся в расположение сборной России. К тому же Энтони Гилл играл с травмой, и временами мы вообще находились на площадке без мощных форвардов, за исключением Сергея Мони, - приводит слова Барцокаса пресс-служба БК "Химки". - Хочу отдать должное игрокам, которым удалось одолеть такую сильную и опытную команду, как "Панатинаикос". Мы продемонстрировали командные усилия, однако в матче было две разные половины. Если в первой половине мы здорово играли в нападении, сделали 15 передач, отлично двигали мяч, и каждый внес свой вклад, то после большого перерыва нам пришлось улучшить защиту, поскольку без Шведа мы более предсказуемы. Пошли на определенные риски, они оправдались. "Пао" за 20 минут набрал всего 24 очка.

Без травмированных, приболевших и откомандированных в сборную, стартовая пятерка химчан выглядела так: Ди Бост, Энтони Гилл, Тони Крокер, Малькольм Томас, Чарльз Дженкинс. Первая четверть получилась очень результативной, заполнившие трибуны "Арены Мытищи" шесть тысяч зрителей увидели быстрый и яркий баскетбол - 29:25 в пользу хозяев площадки. Перевес в четыре очка российская команда сохранила и к большому перерыву.

А вот во время отдыха соперники перестроились и стали больше внимания обращать на защиту. В более внимательной игре с акцентом на оборонительные действия преуспели "Химки". На исходе третьей четверти подопечные Барцокаса лидировали уже с разницей в восемь очков - 59:51. В заключительном отрезке матча картина не изменилась: "Химки" уверенно контролировали ход игры, не позволяя "Панатинаикосу" существенно сократить свое отставание.

Кстати, в рядах гостей хватало баскетболистов, которые в свое время выступали за российские клубы, и потому хорошо знакомы нашим болельщикам. Американский атакующий защитник Кит Лэнгфорд играл и за "Химки", и за казанский УНИКС, в его послужном списке масса бомбардирских подвигов в Единой лиге. Центровой из африканского государства Габон Стефан Ласме еще в прошлом сезоне защищал цвета УНИКСа. Греческий гигант Ян Вуюкас тоже не обошел стороной столицу Татарстана, а еще он поиграл в краснодарской команде "Локомотив-Кубань". Его соотечественник Ник Калатес выступал за железнодорожников.

Лучшим бомбардиром матча с "Панатинаикосом" у "Химок" стал Энтони Гилл - 21 очко. Двузначными показателями в графе "результативность" также отличились Джордан Мики (14) и Чарльз Дженкинс (12). Капитан команды Сергей Моня совершил два очень важных дальних попадания и в итоге набрал девять оков. В составе "Панатинаикоса" тройку лучших по вкладу в общую копилку составили Джеймс Гист (19), Кит Лэнгфорд (17) и Мэтт Лойески (13).

- Ключом к успеху стала защита, - считает Энтони Гилл. - У нас была возможность одержать домашнюю победу, и мы ей воспользовались. Нам пришлось мобилизовать все ресурсы, так как Швед выбыл из-за травмы. На мой взгляд, мы показали хороший командный баскетбол. Чтобы продолжать побеждать, нужно играть так же, как с "Пао": быть командой и хорошо защищаться. В отсутствие Шведа всем пришлось сыграть чуть лучше, ведь Алексей набирает львиную долю наших очков и ведет за собой "Химки" в каждом матче.

После неудачного старта в Евролиге "Химки" одержали уже третью победу подряд, вплотную приблизившись к зоне попадания в плей-офф. Свой следующий матч в главном континентальном турнире подмосковный клуб проведет 6 декабря на площадке мюнхенской "Баварии", имеющей сейчас такой же баланс побед и поражений (4-6).

Все результаты матчей 10-го тура регулярного чемпионата Евролиги

"Химки" (Московская область, Россия) - "Панатинаикос" (Афины, Греция) - 76:68;

"Реал" (Мадрид, Испания) - ЦСКА (Москва, Россия) - 88:93;

"Дарюшшафака" (Стамбул, Турция) - "Гран-Канария" (Лас-Пальмас, Испания) - 71:75;

"Жальгирис" (Каунас, Литва) - "Милан" (Италия) - 83:78;

"Маккаби" (Тель-Авив, Израиль) - "Бавария" (Мюнхен, Германия) - 95:71;

"Эфес" (Стамбул, Турция) - "Баскония" (Витория, Испания) - 96:85;

"Олимпиакос" (Пирей, Греция) - "Будучность" (Подгорица, Черногория) - 92:70;

"Барселона" (Испания) - "Фенербахче" (Стамбул, Турция) - 65:84.

Положение команд

"Фенербахче" (Стамбул, Турция) - 9 побед - 1 поражение;

ЦСКА (Москва, Россия) - 9-1;

"Реал" (Мадрид, Испания) - 8-2;

"Эфес" (Стамбул, Турция) - 8-2;

"Олимпиакос" (Пирей, Греция) - 6-4;

"Милан" (Италия) - 6-4;

"Барселона" (Испания) - 6-4;

"Панатинаикос" (Афины, Греция) - 5-5;

"Химки" (Мос. обл., Россия) - 4-6;

"Жальгирис" (Каунас, Литва) - 4-6;

"Бавария" (Мюнхен, Германия) - 4-6;

"Баскония" (Витория, Испания) - 3-7;

"Гран-Канария" (Лас-Пальмас, Испания) - 3-7;

"Маккаби" (Тель-Авив, Израиль) - 2-8;

"Будучность" (Подгорица, Черногория) - 2-8;

"Дарюшшафака" (Стамбул, Турция) - 1-9.

По итогам двухкругового турнира регулярного чемпионата в плей-офф выйдут восемь лучших команд. "Финал четырех" состоится в мае будущего года в городе Витория (Испания).