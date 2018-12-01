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01.12.2018 19:04
Рубрика: Власть

Возобновить движение к миру

Текст: Михаил Горбачев (первый президент СССР) , Джордж Шульц (госсекретарь США (1982 - 1989))
Прошло более 30 лет с того дня, когда лидеры СССР и США, встретившись в Женеве, выступили с совместным документом, в котором заявили: "Ядерная война недопустима, в ней не может быть победителя". Они не ограничились словами. Менее года спустя в Рейкьявике они согласовали параметры будущих договоров о ликвидации ракет средней дальности и радикальном сокращении стратегических вооружений. А еще через год, в 1987 голу, первый из этих договоров был подписан. Ликвидация целого класса ядерных ракет положила начало процессу реального ядерного разоружения.
Фото: AP Photo/Alessandra Tarantino Фото: AP Photo/Alessandra Tarantino
Фото: AP Photo/Alessandra Tarantino

В рамках договора РСМД и подписанных впоследствии договоров о сокращении стратегических наступательных вооружений была создана новаторская система контроля, инспекций, обмена данными и взаимных консультаций с целью обеспечения взаимной уверенности сторон в том, что предусмотренные договорами ограничения строго соблюдаются.

Рейкьявик стал исторической вехой также потому, что лидеры СССР и США пришли к согласию, что конечной целью процесса сокращения ядерных вооружений должна быть полная ликвидация всех видов ядерного оружия. Путь к этой цели неизбежно труден, но взаимопонимание двух лидеров принесло свои плоды: на сегодняшний день количество носителей и боезарядов ядерного оружия уменьшено в несколько раз.

Фото: depositphotos.com
США хотели уничтожить СССР ядерным ударом в 1960-е годы

Еще одним важным результатом достигнутых договоренностей стало улучшение отношений и возникновение взаимного доверия между двумя странами и общее оздоровление международных отношений. Это способствовало решению региональных проблем, развитию демократических процессов, улучшению жизни людей во многих странах. В последние годы отношения между ведущими державами осложнились, возникла опасность того, что результаты, достигнутые в процессе прекращения холодной войны, будут сведены на нет.

Отказ от договора РСМД может стать шагом к возобновлению гонки ядерных вооружений, подрыву стратегической стабильности, опасности возникновения опустошительной войны в результате технического сбоя или просчета. Ответом на возникшие проблемы должен быть не отказ от Договора, а шаги по его сохранению, развитию и уточнению. Военные и дипломаты США и России должны собраться для обсуждения и решения возникших проблем соблюдения и контроля. Сделать это необходимо безотлагательно. В прошлом путем настойчивого и терпеливого диалога удавалось решать не менее трудные проблемы. Мы уверены, что это возможно и в нынешней ситуации.

Человечество должно избавиться от оружия, несущего угрозу его существованию

Необходим и широкий стратегический диалог между официальными представителями двух стран, а также экспертами, учеными, ветеранами политики и дипломатии. Мы призываем к созданию неправительственного форума российских и американских экспертов по проблемам безопасности и преодоления ядерной угрозы. В его рамках следовало бы обсудить изменения, произошедшие в сфере безопасности за последние десятилетия, в том числе развитие средств ПРО, высокоточных неядерных вооружений и космических средств, угрозы кибербезопасности, ядерный потенциал других стран. Это сложные проблемы, требующие глубокого анализа и объединения интеллектуального потенциала наших стран.

Мы оба были в Рейкьявике и вместе прошли путь к первым договоренностям. Мы понимаем, как сложны возникшие проблемы. Но мы уверены, что Россия и США могут и должны возобновить движение к миру, свободному от ядерного оружия. Человечество должно избавиться от оружия, несущего угрозу его существованию. Форточка в середину текста

Власть Работа власти Внешняя политика Ядерная безопасность Россия и США
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