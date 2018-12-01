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01.12.2018 22:22
Рубрика: Власть

Лидеры G20 подписали итоговую декларацию

Текст: Татьяна Замахина (Буэнос-Айрес)
Лидеры стран-членов G20 подписали заявление по итогам саммита G20 в Аргентине. Участники мероприятия, в частности, указали на необходимость устранить слабые места в функционировании ВТО.
Фото: Константин Завражин/РГ
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Ранее эту тему, как сообщали в Кремле, поднимал в своей речи президент РФ Владимир Путин, выступая на саммите.

В итоговом коммюнике лидеры признали, что Всемирная торговая организация нуждается в реформе, которая сделает ее работу более эффективной. Достигнутый прогресс в этом направление участники договорились проанализировать на следующем саммите.

Фото: REUTERS/Marcos Brindicci
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Основная часть документа посвящена экономическому развитию. В заявлении также говорится, что лидеры G20 будут работать над миропорядком, основанном на четких правилах.

Немалая часть документа посвящена безопасности. Страны G20, согласно заявлению, намерены активизировать борьбу с финансированием терроризма. Кроме того, они считают нужным не давать террористам использовать в своих целях соцсети. Работать над мерами противодействия руководители стран "группы двадцати" призвали цифровую индустрию.

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Руководители стран также отметили важность повышения надежности поставок энергоресурсов и договорились работать над повышением эффективности потребления энергии.

Как ранее рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, ситуация с подготовкой итоговой декларации саммита была достаточно сложной. Текст долго согласовывали эксперты и шерпы.

Власть Работа власти Внешняя политика Президент Саммит G20 в Аргентине
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