Лидеры G20 подписали итоговую декларацию

Лидеры стран-членов G20 подписали заявление по итогам саммита G20 в Аргентине. Участники мероприятия, в частности, указали на необходимость устранить слабые места в функционировании ВТО.

Ранее эту тему, как сообщали в Кремле, поднимал в своей речи президент РФ Владимир Путин, выступая на саммите.

В итоговом коммюнике лидеры признали, что Всемирная торговая организация нуждается в реформе, которая сделает ее работу более эффективной. Достигнутый прогресс в этом направление участники договорились проанализировать на следующем саммите.

Основная часть документа посвящена экономическому развитию. В заявлении также говорится, что лидеры G20 будут работать над миропорядком, основанном на четких правилах.

Немалая часть документа посвящена безопасности. Страны G20, согласно заявлению, намерены активизировать борьбу с финансированием терроризма. Кроме того, они считают нужным не давать террористам использовать в своих целях соцсети. Работать над мерами противодействия руководители стран "группы двадцати" призвали цифровую индустрию.

Руководители стран также отметили важность повышения надежности поставок энергоресурсов и договорились работать над повышением эффективности потребления энергии.

Как ранее рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, ситуация с подготовкой итоговой декларации саммита была достаточно сложной. Текст долго согласовывали эксперты и шерпы.