Лукашенко видит в санкциях и торговых войнах шанс для экономик ЕАЭС

Разгорающиеся в мире торговые войны и санкции белорусский руководитель склонен рассматривать как "шанс для экономик стран Евразийского экономического союза". Об этом Александр Лукашенко заявил в интервью телеканалу "Россия 24".

С одной стороны, глава Беларуси признал, что "сейчас страшная ситуация в мире в плане торговли", но в то же время, по его мнению, она предоставляет уникальный шанс. Он напомнил, что и Беларусь была под санкциями десять лет. "Вертелись, как ужи на сковородке, но выжили. А если мы объединились, то это предоставляет реальный шанс для наших экономик", - убежден президент.

Счастьем назвал Лукашенко создание ЕврАзЭС, предложив осуществить прорыв на этом экономическом пространстве. Он уверен, что невозможно такую огромную территорию с населением под 200 млн человек и сопряжением экономик, предприятий куда-то "опустить" из-за санкций. Тем более, что на стороне союза и крупнейшая экономика мира - Китай, с которой Союзное государство в блестящих отношениях.

Наряду с этим белорусский руководитель констатировал, что предстоит пройти непростой путь: "Страны на постсоветском пространстве постоянно пытаются растащить". В качестве примера он сослался на ситуацию на Украине. И до Беларуси добрались, признался Лукашенко. "Нас уже чуть ли не в НАТО готовы взять, только, конечно, чтобы власть поменялась, демократии побольше, еще чего-то", - сказал он.

Как уже сообщал "СОЮЗ", в опубликованном ранее фрагменте интервью президент высказался по поводу сотрудничества стран в ЕАЭС. Он выразил мнение, что страны уже имеют определенный опыт интеграционного взаимодействия и примеры того, как это происходит с другими странами, например, в Евросоюзе. Однако необходимо четко следовать достигнутым договоренностям и быть последовательными при реализации поставленных целей.

Отвечая на вопрос о том, каких ошибок ЕС следует избежать союзу Евразийскому, президент пояснил, что все процессы для ЕС были новы, а потому противоречия на этом пути были неизбежны. "Надо набраться терпения и преодолевать их, что прежде не было сделано. Добавились и новые проблемы. К примеру, беженцы, ошибки, связанные с вторжением НАТО в независимые государства", - уточнил Лукашенко.

Он уверен, что именно в результате серьезных просчетов в европейских странах и появилась почва для национализма. Политические силы, которых раньше не замечали ни в ФРГ, ни в Великобритании "взяли курс на разрушение Европейского союза".