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01.12.2018 16:21
Рубрика: Спорт

Лыжник Спицов стал третьим в гонке свободным стилем на этапе КМ

Текст: Данила Жиляев

В норвежском Лиллехамере завершилась мужская гонка свободным стилем на 15 км в рамках второго этапа Кубка мира по лыжным гонкам. Россиянин Денис Спицов финишировал третьим.

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Наш спортсмен показал время 37:02,6 секунды. Победителем гонки стал норвежец Сьюр Рете, второе место занял еще один хозяин трассы Дидрик Тенсет.

Отметим также, что еще один российский лыжник, Андрей Мельиченко, отстал от победителя на 40,6 секунды. Андрей Ларьков стал 13-м, Алексей Червоткин и Александр Большунов - 18-м и 19-м соответственно.

Несмотря на неудачное выступление Большунова в этой гонке, он по-прежнему остается лидером общего зачета, набрав 210 очков. Он опережает ближайшего преследователя Эмиля Иверсена на 34 балла.

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