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Рубрика: В мире

МИД РФ: Идеология "Великой Албании" угрожает безопасности Балкан

Текст: Александр Борисов
Решительно осуждаем провокации, направленные на продвижение идеологии "Великой Албании". Подобная риторика чревата разрушением стабильности на Балканах, рецидивом межэтнических конфликтов, подрывом многолетних усилий международного сообщества по обеспечению мира в регионе. В случае отсутствия осуждения этой концепции со стороны США и ЕС, это будет означать, что данный проект пользуется неприкрытой поддержкой Вашингтона и Брюсселя. Об этом говорится в официальном сообщении российского внешнеполитического ведомства.
Фото: Наталья Селиверстова/РИА Новости Фото: Наталья Селиверстова/РИА Новости
Фото: Наталья Селиверстова/РИА Новости

"26 ноября этого года в ходе совместного заседания в городе Печ (Автономный край Косово, Республика Сербия) правительства Албании и косовского "правительства" премьер-министр Албании Эди Рама анонсировал планы создания "единого албанского государства по всем направлениям и во всех аспектах". При этом заявил, что "пора положить конец лицемерному разделению" албанского народа", - указывают в МИД РФ.

Российские дипломаты решительно осудили эту очередную провокацию, направленную на продвижение идеологии "Великой Албании"

Министр обороны Сербии: "Великая Албания" - главная угроза для Балкан

"Подобная риторика чревата разрушением стабильности на Балканах, рецидивом межэтнических конфликтов, подрывом многолетних усилий международного сообщества по обеспечению мира в регионе, - говорится в заявлении. - Ожидаем недвусмысленной реакции на провокацию Тираны и Приштины со стороны США и ЕС, осуждения концепции, нацеленной на дестабилизацию Юго-Восточной Европы. Если такой вброс вновь сойдет с рук албанским и косовским политикам, это будет означать, что данный проект пользуется неприкрытой поддержкой Вашингтона и Брюсселя".

Между тем сербский министр обороны Александр Вулин в октябре этого года в ходе своего выступления на конференции "На пути к более безопасной Сербии" подчеркнул, что основной проблемой для безопасности на Балканах и самой большой угрозой для мира являются непрекращающиеся попытки создания "Великой Албании", предполагающие насильственную перекройку границ в регионе.

"Великая Албания" - это та, которая вызывает глубокую нетерпимость, большую озабоченность и отсутствие какой-либо реакции международного сообщества на ее создание. Это нас серьезно беспокоит, - отметил политик. - Это наиболее серьезная угроза для мира на Балканах, так как создание нового государства предполагает поглощение территории Албании, а также частей Сербии, Черногории, Македонии и даже Греции".

Посол: РФ заинтересована в укреплении отношений с Западными Балканами

По его мнению, "конфликты на Балканах могут ожить снова, и это произойдет лишь в том случае, если кто-то попытается решить албанский национальный вопрос и проигнорировать все другие национальные проблемы".

Напомним, что албанский премьер-министр Эди Рама открыто заявляет, что в будущем Косово и Албания будут иметь единую внешнюю политику и руководство.

"И дипломатическое представительство станет единым, а почему бы тогда не иметь нам одного президента - символа национального единства и национальной политики в области безопасности", - указывает глава албанского кабинета министров, добавляя, что "сейчас это кажется нереальным, но этот сон осуществим в будущем".

Между тем местные эксперты отмечают, что албанский премьер, по сути, озвучивает тезисы идеологов создания "Великой Албании", рожденные в XIX веке в среде албанских интеллектуалов и взятые на вооружение во время Второй мировой войны албанскими коллаборационистами. За "Великой Албанией" они и их нынешние последователи, помимо собственно территории страны, числили и районы на северо-западе Македонии, юге Черногории и Сербии - в том числе Косово, и на севере Греции.

Такие идеи активно поддерживаются и албанским принцем Лекой, предлагающим себя в качестве монарха объединенной Албании. Так, он заявил недавно: "Объединение Албании и Косово, двух государств с одной нацией, должно быть достигнуто возвращением монархии".

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