МИД РФ: Идеология "Великой Албании" угрожает безопасности Балкан

Решительно осуждаем провокации, направленные на продвижение идеологии "Великой Албании". Подобная риторика чревата разрушением стабильности на Балканах, рецидивом межэтнических конфликтов, подрывом многолетних усилий международного сообщества по обеспечению мира в регионе. В случае отсутствия осуждения этой концепции со стороны США и ЕС, это будет означать, что данный проект пользуется неприкрытой поддержкой Вашингтона и Брюсселя. Об этом говорится в официальном сообщении российского внешнеполитического ведомства.

"26 ноября этого года в ходе совместного заседания в городе Печ (Автономный край Косово, Республика Сербия) правительства Албании и косовского "правительства" премьер-министр Албании Эди Рама анонсировал планы создания "единого албанского государства по всем направлениям и во всех аспектах". При этом заявил, что "пора положить конец лицемерному разделению" албанского народа", - указывают в МИД РФ.

Российские дипломаты решительно осудили эту очередную провокацию, направленную на продвижение идеологии "Великой Албании"

"Подобная риторика чревата разрушением стабильности на Балканах, рецидивом межэтнических конфликтов, подрывом многолетних усилий международного сообщества по обеспечению мира в регионе, - говорится в заявлении. - Ожидаем недвусмысленной реакции на провокацию Тираны и Приштины со стороны США и ЕС, осуждения концепции, нацеленной на дестабилизацию Юго-Восточной Европы. Если такой вброс вновь сойдет с рук албанским и косовским политикам, это будет означать, что данный проект пользуется неприкрытой поддержкой Вашингтона и Брюсселя".

Между тем сербский министр обороны Александр Вулин в октябре этого года в ходе своего выступления на конференции "На пути к более безопасной Сербии" подчеркнул, что основной проблемой для безопасности на Балканах и самой большой угрозой для мира являются непрекращающиеся попытки создания "Великой Албании", предполагающие насильственную перекройку границ в регионе.

"Великая Албания" - это та, которая вызывает глубокую нетерпимость, большую озабоченность и отсутствие какой-либо реакции международного сообщества на ее создание. Это нас серьезно беспокоит, - отметил политик. - Это наиболее серьезная угроза для мира на Балканах, так как создание нового государства предполагает поглощение территории Албании, а также частей Сербии, Черногории, Македонии и даже Греции".

По его мнению, "конфликты на Балканах могут ожить снова, и это произойдет лишь в том случае, если кто-то попытается решить албанский национальный вопрос и проигнорировать все другие национальные проблемы".

Напомним, что албанский премьер-министр Эди Рама открыто заявляет, что в будущем Косово и Албания будут иметь единую внешнюю политику и руководство.

"И дипломатическое представительство станет единым, а почему бы тогда не иметь нам одного президента - символа национального единства и национальной политики в области безопасности", - указывает глава албанского кабинета министров, добавляя, что "сейчас это кажется нереальным, но этот сон осуществим в будущем".

Между тем местные эксперты отмечают, что албанский премьер, по сути, озвучивает тезисы идеологов создания "Великой Албании", рожденные в XIX веке в среде албанских интеллектуалов и взятые на вооружение во время Второй мировой войны албанскими коллаборационистами. За "Великой Албанией" они и их нынешние последователи, помимо собственно территории страны, числили и районы на северо-западе Македонии, юге Черногории и Сербии - в том числе Косово, и на севере Греции.

Такие идеи активно поддерживаются и албанским принцем Лекой, предлагающим себя в качестве монарха объединенной Албании. Так, он заявил недавно: "Объединение Албании и Косово, двух государств с одной нацией, должно быть достигнуто возвращением монархии".