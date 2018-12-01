Минобороны: Под видом учений НАТО стягивает войска к границе РФ

Вблизи российских границ стягиваются техника и живая сила стран НАТО, отметили в Минобороны РФ. Передислокация происходит в рамках учений альянса.

"Страны НАТО вооружаются, под видом учений концентрируются войска, тяжелая и бронетанковая техника в странах Балтии, Польше и других странах", передает ТАСС слова заместителя министра обороны РФ Александра Фомина.

В качестве примера он указал Польшу, на территории которой планируется разместить базу НАТО. В частности, президент США Дональд Трамп обсуждал с польским коллегой Анджеем Дудой возможность переброски дополнительных сил альянса.