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01.12.2018 10:25
Рубрика: Общество
Проект: Наука

На Марсе обнаружили странный блестящий объект

Текст: Оксана Грибанова
Фото: NASA/JPL-Caltech/LANL Фото: NASA/JPL-Caltech/LANL
Фото: NASA/JPL-Caltech/LANL

Аппарат Curiosity обнаружил на поверхности Марса блестящий предмет, напоминающий самородок. Ученые считают, что это может быть метеорит, сообщили в NASA.

Фото: REUTERS/MIKE BLAKE
Аппарат NASA передал на Землю первый снимок с Марса

По словам доктора Сюзанны Швенцер, чтобы определить происхождение неизвестного объекта, понадобится химический анализ. Загадочный предмет уже получил название - Little Colonsay (Маленький Колонси представляет собой остров, расположенный рядом с Шотландией).

Напомним, марсоход Curiosity работает на Красной планете с августа 2012 года. Это четвертый ровер космического ведомства США.

Общество Космос Исследование Марса
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