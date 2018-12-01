На Марсе обнаружили странный блестящий объект

Аппарат Curiosity обнаружил на поверхности Марса блестящий предмет, напоминающий самородок. Ученые считают, что это может быть метеорит, сообщили в NASA.

По словам доктора Сюзанны Швенцер, чтобы определить происхождение неизвестного объекта, понадобится химический анализ. Загадочный предмет уже получил название - Little Colonsay (Маленький Колонси представляет собой остров, расположенный рядом с Шотландией).

Напомним, марсоход Curiosity работает на Красной планете с августа 2012 года. Это четвертый ровер космического ведомства США.