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01.12.2018 18:46
Рубрика: В мире

На Украине штормящее Азовское море подтопило 40 баз отдыха

Текст: Александр Саможнев

В результате сильного шторма в Азовском море в курортном поселке Кирилловка подтоплены 40 баз отдыха, сообщает портал Strana.ua со ccылкой на Государственную службу по чрезвычайным ситуациям.

"Из-за шторма поднялся уровень воды, в результате чего частично подтоплена территория сорока баз отдыха, находящихся на первой линии возле моря. Уровень воды в помещениях достигает 20-ти сантиметров", - рассказали специалисты по ЧС.

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Кроме того, штормящее море отрезало от дорожного сообщения остров Бирючий, а в городе Бердянск и Бердянском районе шквальный ветер оборвал провода высоковольтных линий, оставив без энергоснабжения десятки домов.

Аварийные бригады в срочном порядке устраняют повреждения. Спасатели просят жителей во время ухудшения погодных условий быть осторожными на улице. По данным Гидрометцентра, следующую удар стихии в Азовском море следует ожидать 4-5 декабря.

В мире экс-СССР Украина
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