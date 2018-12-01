Налоговики расскажут о долгах российских компаний

В открытом доступе на сайте Федеральной налоговой службы первого декабря должен появиться новый набор данных о российских компаниях, не составляющих налоговую тайну. Речь идет о суммах недоимки, задолженности по налогам и сборам организаций, а кроме того, данных о наличии налоговых правонарушений, которые образовались на 31 декабря 2017 года, и не были уплачены на первое октября 2018 года.

Это третий этап размещения сведений, ранее относящихся к налоговой тайне. Начиная с первого августа, налоговая служба публиковала информацию о среднесписочной численности работников компаний и организаций, применяемых ими специальных налоговых режимах, данные об участии организаций в консолидированной группе налогоплательщиков по состоянию на 31 декабря 2017 года. В открытый доступ были выложены суммы налогов и сборов, уплаченных организациями, а также их доходы и расходы по данным бухгалтерской отчетности за 2017 год.

В 2018 году будут раскрыты данные о большинстве хозяйственных товариществ и обществ. Еще часть сведений появится в открытом доступе в 2020 году. Это информация о компаниях, включенных в перечень стратегических предприятий и акционерных обществ, сводный реестр организаций оборонно-промышленного комплекса, а также отнесенных к категории крупнейших налогоплательщиков, будет раскрыта в 2020 году.

Режим налоговой тайны с информации о компаниях, которой располагает ФНС, был снят поправками в Налоговый кодекс в июне 2016 года. В связи с этим у ведомства появилась обязанность утвердить сроки и период размещения этих данных, а затем начать их публиковать.

Раскрытие сведений будет способствовать выбору бизнесом надежных партнеров для ведения успешной деятельности, проявлению так называемой "должной осмотрительности", уменьшению количества организаций, уклоняющихся от налогообложения, поясняли ранее в налоговой службе.

В деловом обороте уже давно закрепилась практика получения некоторых сведений о контрагенте при заключении контракта. К примеру, требуются справки ФНС об отсутствии задолженности по налогам и сборам на текущую дату, отмечает Елена Родионова, партнер правового бюро "Олевинский, Буюкян и партнеры". Учитывая этот факт, раскрытие информации о недоимках по налогам и штрафам в открытых источниках, запланированное на первое декабря, мало чем поможет - сведения ведь публикуются не в режиме реального времени. Но в целом идея проверять компанию на добросовестность, используя открытые данные, конечно же, правильная. Собранная информация поможет и при анализе финансового состояния партнера: можно будет увидеть более полную картину работы контрагента, уточняет Родионова.

В рамках отношений с контрагентами для любой компании важно, чтобы контракт был исполнен именно стороной по договору или назначенным такой стороной иным лицом. Данные о среднесписочной численности сотрудников, доходах и расходах организаций могут в какой-то мере говорить о возможности или невозможности исполнения контракта, добавляет Евгений Панкратов, старший консультант налоговой практики O2 Consulting.



Подробнее о законах, вступающих в силу в декабре, читайте в следующем номере "Российской газеты", 3 декабря 2018 года