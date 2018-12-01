Новая ракета системы ПРО сможет выдержать перегрузку до 200g

Известно, что опытный боеприпас предназначается для системы ПРО Москвы, а также для выполнения задач в интересах систем предупреждения о ракетном нападении и контроля космического пространства.

Все что с ней связано, военные держат под большим секретом. Поэтому официальной информации о состоявшемся пуске очень мало. Командир соединения полковник Сергей Грабчук лишь уточнил, что новая противоракета прошла серию испытаний и "достоверно подтвердила заложенные характеристики".

Офицер не назвал ни тип противоракеты, ни ее характеристики. Однако можно предположить, что на казахстанском полигоне наши военные в очередной раз - седьмой в нынешнем году - запустили модернизированное изделие ПРС-1М. Вообще-то летно-конструкторские испытания считаются завершенными после десяти успешных пусков, затем изделие рекомендуют принять на вооружение.

Модернизированный боеприпас, по некоторым данным, придет на смену стоящим сейчас на боевом дежурстве противоракетам системы А-135 системы ПРО Москвы.

Ранее главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко в разговоре с корреспондентом "РГ" так охарактеризовал опытное оружие: "Фактически это новая противоракета, ее будут выпускать предприятия концерна ВКО "Алмаз-Антей". Она обладает большими возможностями по скорости перехвата целей, лучшими точностными характеристиками, а потому серьезно укрепит безопасность российской столицы от ударов баллистических ракет потенциального противника".

Опытная противоракета еще известна под индексом 53Т6М (Gazelle по классификации НАТО). Она оснащена новым двигателем и современной бортовой радиоэлектронной аппаратурой. Силовая установка обеспечивает боеприпас огромной скоростью и высотой полета, а высокотехнологичная "начинка" гарантирует перехват целей.

По некоторым данным, в модернизированном варианте скорость противоракеты превышает 5,5 километра в секунду. К тому же она выдерживает колоссальные перегрузки - до 200 g, что гарантирует высокую работоспособность ее аппаратуры.

Год назад председатель Комитета по обороне и безопасности Совета Федерации, экс-главком ВКС России Виктор Бондарев заявил, что новая ракета системы ПРО позволяет противостоять вызовам сегодняшнего дня. "Базовые характеристики ее предшественницы - точность, скорость, дальность поражения - усовершенствованы, именно потому она названа модернизированной. Кроме того, новая противоракета полностью автоматическая, запуск может производиться без участия человека на "пульте". То есть система сама обнаруживает угрозу, и сама же приводит в действие механизм по ее устранению", - объяснил сенатор.

В СМИ была информация о возможности этого боеприпаса перехватывать боевые блоки межконтинентальных баллистических ракет на дальности свыше 100 км и на высотах от 5 до 50 километров. То есть новая российская противоракета при необходимости достанет цель даже в ближнем космосе.