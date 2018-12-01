О чем повествует "Дневник жены космонавта" Юлии Новицкой

Из пятисот космонавтов, побывших на околоземной орбите, трое свою малую родину связывают с синеокой. "Мы, белорусы, можем гордиться именами Петра Климука, Владимира Коваленка и Олега Новицкого", - сказал на презентации книги "Дневник жены космонавта" посол Беларуси в России Владимир Семашко.

Дипломат уточнил, что республика имеет прямое отношение к развитию космического пространства. Есть "и свой спутник дистанционного зондирования Земли, который полностью разработан белорусскими учеными".

Кстати, благодаря Юлии Новицкой - супруги космонавта "Роскосмоса", которая и в первый, и во второй полет вела свой блог в интернете, первая книга увидела своих читателей еще четыре года назад. А в канун уходящего года, сообщает БЕЛТА, состоялось представление двухтомника "Олег Новицкий. Голос сердца. Дневник жены космонавта", вышедшего в белорусском издательстве "Мастацкая літаратура".

Пересказывать содержание мемуарных сюжетов всегда достаточно сложно. Журналист по профессии, Юлия занимательно описывает рабочие будни космонавтов на орбите, их досуг, общение с родными и близкими. Отвечая на вопросы журналистов, она сказала, что постаралась сделать космос ближе для простых людей. Ей очень хотелось рассказать и о жизни семьи, о дочках Яне и Рите и о том, что остается за кадром.

А главное, по словам автора книжной новинки, "многие, кто раньше не интересовался космонавтикой, стали чаще поднимать глаза к небу, смотреть на звезды, наблюдать пролеты МКС над Землей". Она не исключает, что если у супруга будет и третий полет, то и ей предстоит продолжить свои творческие будни. Тем более, что сам космонавт не скрывает, что идею жены абсолютно поддерживает.

"Это маленькие истории из нашей жизни, бытовые вещи, которые нужно уметь описать", - с симпатией оценил он труд своей трудолюбивой супруги. А сам герой двухтомника считает символичным тот факт, что первая презентация дневников состоялась еще осенью в белорусской столице на Международном конгрессе Ассоциации участников космических полетов.

В московской презентации, состоявшейся накануне, приняли участие исполнительный директор по пилотируемым космическим программам "Роскосмос" космонавт Сергей Крикалев, ветераны освоения космоса и действующие летчики-космонавты, представители Федерации космонавтики РФ, Евразийской экономической комиссии, Постоянного комитета Союзного государства.